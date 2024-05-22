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Ізраїль переглядає плани наступу в Рафаху відповідно до вимог США

Ізраїль переглядає плани наступу в Рафаху відповідно до вимог США

Київ • УНН

 • 25651 перегляди

Ізраїль переглянув свої плани військового наступу на Рафи, щоб врахувати побоювання США, що призвело до евакуації майже двох третин населення міста.

Ізраїль переглянув свої плани військового наступу на Рафах, щоб вони відповідали вимогам і побажанням США. Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на коментар високопосадовця Білого дому, передає УНН.

Деталі

Чиновник заявив, що Єрусалим тепер "перебуває на правильному шляху".

Справедливо буде сказати, що ізраїльтяни оновили свої плани. Вони врахували багато з тих занепокоєнь, які ми висловлювали

запевнив він.

Посадовець зазначив, що ситуація в Рафаху кардинально змінилася за останні кілька тижнів, з огляду на масову евакуацію палестинців.

ЗМІ нагадало, що США кілька місяців поспіль виступають проти масштабної військової операції ЦАГАЛ в Рафаху, попереджаючи, що не існує жодного способу провести її так, щоб урятувати майже 1,5 млн палестинських біженців, що знайшли прихисток у місті.

Ізраїль протягом останніх тижнів почав видавати накази про евакуацію значної частини найпівденнішого міста Сектора Газа, що змусило майже дві третини населення тікати до гуманітарних зон на півдні та заході.

Франція "підтримала МКС" щодо ордерів проти лідерів Ізраїлю та ХАМАС21.05.24, 06:45 • 26452 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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