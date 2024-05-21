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Франція "підтримала МКС" щодо ордерів проти лідерів Ізраїлю та ХАМАС

Франція "підтримала МКС" щодо ордерів проти лідерів Ізраїлю та ХАМАС

Київ • УНН

 • 26455 перегляди

Франція підтримує запит прокурора Міжнародного кримінального суду на видачу ордерів на арешт ізраїльських лідерів, включаючи прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, і палестинського ісламістського руху ХАМАС, засуджуючи при цьому антисемітські вбивства, скоєні ХАМАС, і закликаючи до довгострокового політичного рішення для відновлення миру.

Франція "підтримує Міжнародний кримінальний суд", прокурор якого запросив ордери на арешт ізраїльських лідерів, включаючи прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, і палестинського ісламістського руху ХАМАС, пише Le  Figaro, передає УНН.

Деталі

Франція підтримує Міжнародний кримінальний суд, його незалежність і боротьбу з безкарністю в будь-яких ситуаціях

написала французька дипломатія в прес-релізі щодо цих ордерів на арешт.

"7 жовтня Франція засудила антисемітські вбивства, вчинені ХАМАСом. Це терористичне угруповання взяло на себе відповідальність за варварські атаки, спрямовані проти мирних жителів, що супроводжувалися актами тортур і сексуального насильства, які вона сама задокументувала, в тому числі транслюючи та оспівуючи ", — продовжує Періс.

Щодо Ізраїлю, "Франція протягом багатьох місяців попереджала про обов’язковість суворого дотримання міжнародного гуманітарного права, зокрема про неприйнятний характер втрат цивільного населення в секторі Газа та недостатній доступ гуманітарної допомоги ", – додали в МЗС Франції.

Підкреслюється, що "тривале політичне рішення" є "єдиним" способом "відновити горизонт миру".

Контекст

Вдень, 20 травня, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу.

Всіх їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людства.

Боррель прокоментував рішення прокурора МКС про ордер на арешт Нетаньягу21.05.24, 06:15 • 23905 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
paryzhПариж
frantsiiaФранція
biniamin-netaniakhuБіньямін Нетаньяху
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