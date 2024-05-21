Франція "підтримала МКС" щодо ордерів проти лідерів Ізраїлю та ХАМАС
Київ • УНН
Франція підтримує запит прокурора Міжнародного кримінального суду на видачу ордерів на арешт ізраїльських лідерів, включаючи прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, і палестинського ісламістського руху ХАМАС, засуджуючи при цьому антисемітські вбивства, скоєні ХАМАС, і закликаючи до довгострокового політичного рішення для відновлення миру.
Франція "підтримує Міжнародний кримінальний суд", прокурор якого запросив ордери на арешт ізраїльських лідерів, включаючи прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, і палестинського ісламістського руху ХАМАС, пише Le Figaro, передає УНН.
Деталі
Франція підтримує Міжнародний кримінальний суд, його незалежність і боротьбу з безкарністю в будь-яких ситуаціях
"7 жовтня Франція засудила антисемітські вбивства, вчинені ХАМАСом. Це терористичне угруповання взяло на себе відповідальність за варварські атаки, спрямовані проти мирних жителів, що супроводжувалися актами тортур і сексуального насильства, які вона сама задокументувала, в тому числі транслюючи та оспівуючи ", — продовжує Періс.
Щодо Ізраїлю, "Франція протягом багатьох місяців попереджала про обов’язковість суворого дотримання міжнародного гуманітарного права, зокрема про неприйнятний характер втрат цивільного населення в секторі Газа та недостатній доступ гуманітарної допомоги ", – додали в МЗС Франції.
Підкреслюється, що "тривале політичне рішення" є "єдиним" способом "відновити горизонт миру".
Контекст
Вдень, 20 травня, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу.
Всіх їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людства.
Боррель прокоментував рішення прокурора МКС про ордер на арешт Нетаньягу21.05.24, 06:15 • 23905 переглядiв