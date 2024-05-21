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Боррель прокоментував рішення прокурора МКС про ордер на арешт Нетаньягу

Боррель прокоментував рішення прокурора МКС про ордер на арешт Нетаньягу

Київ • УНН

 • 23905 перегляди

Прокурор МКС запросив ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху, а представник ЄС Жозеп Боррель відзначив мандат МКС на переслідування серйозних міжнародних злочинів, заявивши, що країни, які ратифікували Римський статут, повинні виконувати рішення МКС.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель "прийняв до відома" рішення прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана вимагати видачу ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Про своє ставлення до цієї ініціативи він не висловився. Про це Боррель написав у соцмережі Х, пеедає УНН.

Деталі

Мандат МКС як незалежної міжнародної установи полягає у переслідуванні найбільш тяжких злочинів згідно з міжнародним правом

написав Боррель у соцмережі Х.

Він додав, що всі країни, які ратифікували Римський статут, зобов'язані виконувати всі рішення МКС.

Контекст

Вдень, 20 травня, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу.

Всіх їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людства.

Велика Британія не підтримує рішення прокурора МКС щодо ордеру на арешт Нетаньягу21.05.24, 05:59 • 23777 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
khosep-borrelЖозеп Боррель
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