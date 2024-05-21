Велика Британія не підтримує рішення прокурора МКС щодо ордеру на арешт Нетаньягу
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ Великобританії не підтримує рішення прокурора МКС про видачу ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, заявляючи, що розслідування ізраїльсько-палестинського конфлікту не підпадає під юрисдикцію МКС, оскільки Ізраїль не є учасником Римського статуту.
МЗС Великої Британії заявило, що розслідування палестино-ізраїльського конфлікту не відповідає юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС), оскільки Ізраїль не є частиною Римського статуту. Рішення прокурора МКС Каріма Хана добитися ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу не сприятиме вирішенню цього конфлікту, додали в міністерстві, передає УНН.
Деталі
Ми не віримо, що отримання ордерів допоможе звільнити заручників, доставити допомогу або забезпечити стійке припинення вогню
Контекст
20 травня Карім Хан заявив, що направить заяву до палати попереднього провадження МКС з вимогою видати ордери на арешт Беньяміна Нетаньяуу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАС.
Нетаньягу назвав "моральною образою" запит прокурора МКС щодо видачі ордера на свій арешт20.05.24, 23:04 • 70998 переглядiв