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Велика Британія не підтримує рішення прокурора МКС щодо ордеру на арешт Нетаньягу

Велика Британія не підтримує рішення прокурора МКС щодо ордеру на арешт Нетаньягу

Київ • УНН

 • 23777 перегляди

Міністерство закордонних справ Великобританії не підтримує рішення прокурора МКС про видачу ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, заявляючи, що розслідування ізраїльсько-палестинського конфлікту не підпадає під юрисдикцію МКС, оскільки Ізраїль не є учасником Римського статуту.

МЗС Великої Британії заявило, що розслідування палестино-ізраїльського конфлікту не відповідає юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС), оскільки Ізраїль не є частиною Римського статуту. Рішення прокурора МКС Каріма Хана добитися ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу не сприятиме вирішенню цього конфлікту, додали в міністерстві, передає УНН.

Деталі

Ми не віримо, що отримання ордерів допоможе звільнити заручників, доставити допомогу або забезпечити стійке припинення вогню

йдеться в заяві британського МЗС.

Контекст

20 травня Карім Хан заявив, що направить заяву до палати попереднього провадження МКС з вимогою видати ордери на арешт Беньяміна Нетаньяуу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАС.

Нетаньягу назвав "моральною образою" запит прокурора МКС щодо видачі ордера на свій арешт20.05.24, 23:04 • 70998 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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