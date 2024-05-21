Великобритания не поддерживает решение прокурора МУС по ордеру на арест Нетаньяху

МИД Великобритании заявил, что расследование палестино-израильского конфликта не соответствует юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), поскольку Израиль не является частью Римского статута. Решение прокурора МУС Карима Хана добиться ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не будет способствовать решению этого конфликта, добавили в министерстве, передает УНН.

Детали

Мы не верим, что получение ордеров поможет освободить заложников, доставить помощь или обеспечить устойчивое прекращение огня говорится в заявлении британского МИДа.

Контекст

20 мая Карим Хан заявил, что направит заявление в палату предварительного производства МУС с требованием выдать ордера на арест Беньямина Нетаньяуу, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС.

Нетаньяху назвал "моральным оскорблением" запрос прокурора МУС о выдаче ордера на свой арест