Великобритания не поддерживает решение прокурора МУС по ордеру на арест Нетаньяху

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  136303 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  120877 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  192150 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  180645 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  190788 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162600 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121188 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125401 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135583 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

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16 мая 2024, 10:49  •  125710 просмотра

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  375143 просмотра

Великобритания не поддерживает решение прокурора МУС по ордеру на арест Нетаньяху

Министерство иностранных дел Великобритании не поддерживает решение прокурора МУС о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявляя, что расследование израильско-палестинского конфликта не подпадает под юрисдикцию МУС, поскольку Израиль не является участником Римского статута.

политика •   •  7831 просмотра
Великобритания не поддерживает решение прокурора МУС по ордеру на арест Нетаньяху

Глава Пентагона рассказал о стратегической ошибке Путина

Попытка Путина развязать в 2024 году имперскую агрессивную войну 19-го века против Украины является стратегической ошибкой, считает министр обороны США Ллойд Остин.

Война •   •  15824 просмотра
Глава Пентагона рассказал о стратегической ошибке Путина

Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Байден отверг обвинения МУС в адрес Израиля, заявив, что действия израильской армии в Газе не являются геноцидом, и пообещал сотрудничать с Израилем для уничтожения ХАМАС.

Война •   •  14277 просмотра
Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Польша планирует затопить отдельные участки границы с РФ и Беларусью

Польща планує створити систему укріплень, бункерів та інших перешкод уздовж 400-кілометрового кордону з Росією і Білоруссю, включно з відновленням лісів і затопленням деяких ділянок, щоб повернути відчуття безпеки жителям, які проживають там.

Война •   •  12256 просмотра
Польша планирует затопить отдельные участки границы с РФ и Беларусью

США могут предоставить Грузии экономическую помощь

Конгресс США может рассмотреть возможность предоставления Грузии экономической и военной помощи, включая преференциальную торговлю, улучшение доступа к рынкам, либерализацию визового режима и военную поддержку для территориальной обороны от российской агрессии, если Грузия откажется от антизападной риторики, будет уважать права человека и отзовет свой закон об "иностранных агентах", подобный российскому.

Экономика •   •  12316 просмотра
США могут предоставить Грузии экономическую помощь

В Германии от удара молнии пострадали 10 человек

Десять человек получили ранения, четверо из них - тяжелые, когда молния ударила в группу на берегу Эльбы в Дрездене, Германия, во время сильной грозы, причем у двух мужчин произошла остановка сердца.

Общество •   •  11823 просмотра
В Германии от удара молнии пострадали 10 человек

В Иране сообщили дату выборов нового президента

Иран объявил 28 июня датой выборов нового президента после гибели президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе.

политика •   •  9188 просмотра
В Иране сообщили дату выборов нового президента

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе во время воздушной тревоги из-за российских атак ударными беспилотниками типа "шахед" прозвучали взрывы, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Война •   •  15241 просмотра
В Одессе прогремели взрывы

В Госдепе США заявили о принципиальной позиции в отношении Украины

Государственный департамент США заявил о своей непоколебимой поддержке Украины в победе над Россией в продолжающейся войне и обязался ускорить предоставление военной помощи для достижения этой цели.

Война •   •  11004 просмотра
В Госдепе США заявили о принципиальной позиции в отношении Украины

В Одессе слышны взрывы

Четыре человека были ранены в результате ударов беспилотников по Харькову, некоторые из них страдали от острых стрессовых реакций, а в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги в регионе.

Война •   •  15546 просмотра
В Одессе слышны взрывы