Нетаньяху назвал "моральным оскорблением" запрос прокурора МУС о выдаче ордера на свой арест

Возмутительное решение прокурора МУС Карима Хана требовать ордеров на арест демократически избранных лидеров Израиля является моральным оскорблением исторического масштаба. Об этом сказал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, комментируя решение прокурора МУС относительно ордера на свой арест. Свою реакцию Нетаньяху опубликовал на платформе Х, передает УНН.

Детали

Премьер Израиля подчеркнул, что это решение "бросит вечный позор на международный суд".

Контекст

Днем, 20 мая, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сообщил, что сделал запрос на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАСа.

Всех их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

Блинкен назвал позорным решение прокурора МУС относительно ордера на арест израильских чиновников