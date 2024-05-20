Блинкен назвал позорным решение прокурора МУС относительно ордера на арест израильских чиновников

Вашингтон раскритиковал решение прокурора МУС, который запросил ордер на арест израильских чиновников. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Государственного секретаря США Энтони Блинкен.

Детали

Госсекретарь отверг приравнивание прокурором Международного уголовного суда Израиля к террористам ХАМАС, назвав это "позорным".

Мы исключаем то, что Прокурор приравнивает Израиль к ХАМАС. Это позор. ХАМАС является жестокой террористической организацией, которая совершила худшую резню евреев со времен Холокоста и до сих пор держит в заложниках десятки невинных людей, в том числе американцев – заявил Блинкен.

Он также напомнил, что США изначально не признавали юрисдикции суда в Гааге в контексте конфликта между Израилем и ХАМАС, и подчеркнул, что МУС не предоставил Израилю, который проводит расследование обвинений против своих военных, помощи с расследованием.

В Израиле возмущены решением прокурора МУС относительно ордера на арест Нетаньяху

По словам Блинкена прокурор должен был посетить Израиль уже на следующей неделе, чтобы обсудить расследование и услышать мнение израильского правительства. Кроме того, сотрудники прокуратуры должны были прибыть сегодня в Израиль для координации визита

Израилю сообщили, что они не сели на самолет примерно в то же время, когда прокурор вышел на кабельное телевидение, чтобы объявить обвинения. Эти и другие обстоятельства ставят под сомнение легитимность и достоверность этого расследования - заявил госсекретарь США.

Напомним

Днем, 20 мая, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сообщил, что сделал запрос на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАСа.

Всех их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечества.