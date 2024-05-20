Блинкен назвал позорным решение прокурора МУС относительно ордера на арест израильских чиновников

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  181109 просмотра

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Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  172185 просмотра

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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  190308 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162363 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121091 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

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16 мая 2024, 12:20  •  135555 просмотра

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16 мая 2024, 10:49  •  125690 просмотра

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15 мая 2024, 10:00  •  362778 просмотра

Блинкен назвал позорным решение прокурора МУС относительно ордера на арест израильских чиновников

Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал решение прокурора МУС запросить ордера на арест израильских чиновников, отвергнув отождествление Израиля с террористами Хамаса и поставив под сомнение законность и достоверность расследования.

Новости Мира •   •  4528 просмотра
Блинкен назвал позорным решение прокурора МУС относительно ордера на арест израильских чиновников

Остин о "Рамштайн": говорили об инициативе защиты неба Украины

Участники встречи в формате Рамштайн обсудили инициативы по предоставлению Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, запчастей и технической поддержки для отражения российских атак и защиты критической инфраструктуры.

Война •   •  7627 просмотра
Остин о "Рамштайн": говорили об инициативе защиты неба Украины

Зеленский заявил, что решения о западной помощи опаздывают примерно на год

Владимир Зеленский раскритиковал западных союзников за то, что они слишком долго принимают решения о военной помощи Украине, предложив им оказать поддержку с воздуха, сбивая российские ракеты над украинской территорией.

Война •   •  7168 просмотра
Зеленский заявил, что решения о западной помощи опаздывают примерно на год

В Германии неизвестный ранил ножом 15-летнего парня из Украины

15-летний украинский беженец получил ножевое ранение во время драки в Дортмунде, что на западе Германии, и сейчас находится в больнице в стабильном состоянии.

Новости Мира •   •  6933 просмотра
В Германии неизвестный ранил ножом 15-летнего парня из Украины

Остин рассказал, что будет входить в пакет помощи Украине на 400 млн долларов

В США рассказали детали о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, включающем снаряды для систем NASAMS, HIMARS, новую бронетехнику и другие системы, в которых нуждается Украина.

Война •   •  9283 просмотра
Остин рассказал, что будет входить в пакет помощи Украине на 400 млн долларов

россия блокирует не только обмен пленным, но и репатриацию тел погибших военных - Координационный штаб

Россия не только блокирует предложения Украины по обмену пленными, но и игнорирует запросы Киева о репатриации тел погибших украинских защитников, отказываясь возвращать их для надлежащего захоронения.

Война •   •  8778 просмотра
россия блокирует не только обмен пленным, но и репатриацию тел погибших военных - Координационный штаб

Много времени посвятили поставке систем ПВО: Остин о "Рамштайн"

Во время сегодняшней встречи в Рамштайн много времени было посвящено поставке систем противовоздушной обороны Украине для защиты ее неба от иранских беспилотников, корейских ракет и других угроз, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Война •   •  9561 просмотра
Много времени посвятили поставке систем ПВО: Остин о "Рамштайн"

На Киевщине уменьшат освещение улиц в вечернее и ночное время - Кравченко

Уличное освещение в Киевской области будет уменьшено в вечернее и ночное время для экономии электроэнергии в связи с крайне сложной ситуацией с электроснабжением - такое решение было принято на заседании областного штаба обороны.

Общество •   •  8944 просмотра
На Киевщине уменьшат освещение улиц в вечернее и ночное время - Кравченко

россияне почти 30 раз ударили по Днепропетровщине: есть раненый

20 мая российские войска 27 раз обстреляли Днепропетровскую область, ранив 42-летнего мужчину, повредив многоквартирный дом, 18 частных домов, 5 хозяйственных построек, гараж, десяток автомобилей, медицинское учреждение, объект инфраструктуры, продуктовый магазин, газопроводы, линии электропередач и 17 солнечных панелей.

Общество •   •  8674 просмотра
россияне почти 30 раз ударили по Днепропетровщине: есть раненый

Смерть президента Ирана: авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности вертолета

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб при крушении вертолета из-за технической неисправности. Ранее СМИ назвали смерть президента Ирана Раиси "загадочной", а Time даже решил составить свой "список подозреваемых".

Новости Мира •   •  8853 просмотра
Смерть президента Ирана: авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности вертолета