Блінкен назвав ганебним рішення прокурора МКС щодо ордера на арешт ізраїльських урядовців
Київ • УНН
Державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував рішення прокурора МКС запросити ордери на арешт ізраїльських чиновників, відкинувши ототожнення Ізраїлю з терористами Хамасу і поставивши під сумнів законність і достовірність розслідування.
Вашингтон розкритикував рішення прокурора МКС, який запросив ордер арешт ізраїльських урядовців. Про це пише УНН з посиланням на заяву Державного секретаря США Ентоні Блінкен.
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Держсекретар відкинув прирівнювання прокурором Міжнародного кримінального суду Ізраїлю до терористів ХАМАС, назвавши це "ганебним".
Ми відкидаємо те, що Прокурор прирівнює Ізраїль до ХАМАС. Це ганьба. ХАМАС є жорстокою терористичною організацією, яка вчинила найгіршу різанину євреїв з часів Голокосту і досі тримає в заручниках десятки невинних людей, у тому числі американців
Він також нагадав, що США від початку не визнавали юрисдикції суду в Гаазі у контексті конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, і наголосив, що МКС не надав Ізраїлю, який проводить розслідування звинувачень проти своїх військових, допомоги з розслідуванням.
В Ізраїлі обуренні рішенням прокурора МКС щодо ордера на арешт Нетаньяху20.05.24, 18:59 • 22199 переглядiв
За словами Блінкена прокурор мав відвідати Ізраїль вже наступного тижня, щоб обговорити розслідування та почути думку ізраїльського уряду. Окрім того, співробітники прокуратури мали прибути сьогодні в Ізраїль для координації візиту
Ізраїлю повідомили, що вони не сіли на літак приблизно в той самий час, коли прокурор вийшов на кабельне телебачення, щоб оголосити звинувачення. Ці та інші обставини ставлять під сумнів легітимність і достовірність цього розслідування
Нагадаємо
Вдень, 20 травня, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу.
Всіх їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людства.