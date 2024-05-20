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Блінкен назвав ганебним рішення прокурора МКС щодо ордера на арешт ізраїльських урядовців

Блінкен назвав ганебним рішення прокурора МКС щодо ордера на арешт ізраїльських урядовців

Київ • УНН

 • 23599 перегляди

Державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував рішення прокурора МКС запросити ордери на арешт ізраїльських чиновників, відкинувши ототожнення Ізраїлю з терористами Хамасу і поставивши під сумнів законність і достовірність розслідування.

Вашингтон розкритикував рішення прокурора МКС, який запросив ордер арешт  ізраїльських урядовців. Про це пише УНН з посиланням на заяву Державного секретаря США Ентоні Блінкен.

Деталі 

Держсекретар відкинув прирівнювання прокурором Міжнародного кримінального суду Ізраїлю до терористів ХАМАС, назвавши це "ганебним". 

Ми відкидаємо те, що Прокурор прирівнює Ізраїль до ХАМАС. Це ганьба. ХАМАС є жорстокою терористичною організацією, яка вчинила найгіршу різанину євреїв з часів Голокосту і досі тримає в заручниках десятки невинних людей, у тому числі американців

- заявив Блінкен. 

Він також нагадав, що США від початку не визнавали юрисдикції суду в Гаазі у контексті конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, і наголосив, що МКС не надав Ізраїлю, який проводить розслідування звинувачень проти своїх військових, допомоги з розслідуванням.

В Ізраїлі обуренні рішенням прокурора МКС щодо ордера на арешт Нетаньяху20.05.24, 18:59 • 22199 переглядiв

За словами Блінкена  прокурор мав відвідати Ізраїль вже наступного тижня, щоб обговорити розслідування та почути думку ізраїльського уряду. Окрім того, співробітники прокуратури мали прибути сьогодні в Ізраїль для координації візиту

Ізраїлю повідомили, що вони не сіли на літак приблизно в той самий час, коли прокурор вийшов на кабельне телебачення, щоб оголосити звинувачення. Ці та інші обставини ставлять під сумнів легітимність і достовірність цього розслідування

- заявив держсекретар США. 

Нагадаємо

Вдень, 20 травня, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу.

Всіх їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людства.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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