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В Ізраїлі обуренні рішенням прокурора МКС щодо ордера на арешт Нетаньяху

В Ізраїлі обуренні рішенням прокурора МКС щодо ордера на арешт Нетаньяху

Київ • УНН

 • 22199 перегляди

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог засудив рішення прокурора Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт ізраїльських чиновників, назвавши його політичним кроком, який підбадьорює терористів і свідчить про те, що міжнародна судова система знаходиться на межі колапсу.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог впевнений, що рішення прокурора Міжнародного кримінального суду запросити ордер на арешт ізраїльських посадовців свідчать, що міжнародна судова система перебуває на межі краху. Про це він заявив на своїй сторінці в X, передає УНН.

Деталі 

За його словами, це політичне рішення, яка підбадьорює терористів у всьому світі. 

Оголошення прокурора МКС є більш ніж обурливим і показує, наскільки міжнародна судова система знаходиться під загрозою краху. (...) Лідери ХАМАСу — репресивні диктатори, винні в масових вбивствах, масових зґвалтуваннях і масових викраданнях чоловіків, жінок, дітей і немовлят.  Будь-яка спроба провести паралелі між цими жорстокими терористами та демократично обраним урядом Ізраїлю, який працює над виконанням свого обов’язку захищати та захищати своїх громадян, повністю дотримуючись принципів міжнародного права, є обурливою

- заявив Ісаак Герцог.

Він наголосив, що Єрусалим ніколи не забуде, хто розпочав цю війну, хто ґвалтував, різав, палив, знущався та викрадав невинних громадян та родини. 

Ми очікуємо, що всі лідери вільного світу прямо засудять цей крок і рішуче відкинуть його

- заявив президент Ізраїлю. 

Доповнення

На рішення прокурора МКС відреагував також і глава МЗС Ізраїлю Ізраель Катц. За його словами, заява прокурора - це історична ганьба, яку Єрусалим запам'ятає назавжди. 

Я дав вказівку негайно створити спеціальний командний центр у Міністерстві закордонних справ з усіма професійними структурами, спрямований на боротьбу проти рішення, покликаного в першу чергу скувати руки Ізраїлю та перешкодити йому реалізувати своє право на самооборону. Я маю намір поговорити з міністрами закордонних справ провідних країн світу, щоб закликати їх виступити проти рішення прокуратури та заявити, що навіть якщо ордери будуть видані, вони не мають наміру застосовувати їх проти ізраїльських лідерів

 - заявив Ізраель Катц на своїй сторінці в мережі X.

Контекст 

Вдень, 20 травня, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу.

Всіх їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людства.

Нагадаємо

Раніше у ЗМІ заявилась  інформація, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу нібито звернувся до президента США Джо Байдена із закликом допомогти запобігти можливому виданню Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордерів на арешт високопосадовців його країни.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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