Нетаньяху попросил Байдена повлиять на суд в Гааге и не допустить арест израильских чиновников

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к президенту США Джо Байдену с призывом помочь предотвратить возможную выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордеров на арест высокопоставленных чиновников его страны. Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Как сообщается, члены Конгресса от обеих партий предостерегли Международный уголовный суд, что ордера на арест израильских чиновников будут встречены ответными мерами со стороны США, и соответствующий законопроект уже готовится.

МУС расследует обвинения в военных преступлениях как против израильских военных, так и против палестинских военизированных группировок, начиная с 2014 года.

Axios пишет, что в Белом доме отказались комментировать телефонный разговор Нетаньяху и Байдена, но заявили, что "МУС не имеет юрисдикции в этой ситуации, и мы не поддерживаем его расследование".

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"Если администрация Байдена не обжалует это решение, МУС может создать и взять на себя беспрецедентные полномочия по выдаче ордеров на арест американских политических лидеров, американских дипломатов и американских военнослужащих", - Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Спикер присоединился к нескольким законодателям-республиканцам, которые в последние дни подвергли МУС резкой критике.

В свою очередь несколько законодателей-демократов, которые критиковали Израиль, заявили, что считают, что преждевременно оценивать потенциальные ордера до того, как они будут обнародованы.

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