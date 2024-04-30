Нетаньяху попросил Байдена повлиять на суд в Гааге и не допустить арест израильских чиновников

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  120394 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  131043 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  194463 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  165637 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  186258 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160682 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142861 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126929 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  98869 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  86559 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

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26 апреля 2024, 13:52  •  290418 просмотра
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Нетаньяху попросил Байдена повлиять на суд в Гааге и не допустить арест израильских чиновников

Нетаньяху попросил Байдена помешать Международному уголовному суду выдавать ордера на арест израильских чиновников по подозрению в совершении военных преступлений.

Новости Мира •   •  8945 просмотра
Нетаньяху попросил Байдена повлиять на суд в Гааге и не допустить арест израильских чиновников

Раненый в Харькове из-за атаки рф мужчина в тяжелом состоянии, по области враг бил КАБами - ОВА

42-летний мужчина был серьезно ранен и госпитализирован после того, как российские войска обстреляли Харьков, повредив жилые дома, а около 20 населенных пунктов в регионе были обстреляны из авиации, артиллерии и минометов, что привело к повреждению домов и ранению гражданских лиц.

Война •   •  9201 просмотра
Раненый в Харькове из-за атаки рф мужчина в тяжелом состоянии, по области враг бил КАБами - ОВА

Лидер Китая Си Цзиньпин планирует визит во Францию 6-7 мая: с Макроном обсудят Украину

Глава Китая Си Цзиньпин планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию в мае, а войны в Украине и на Ближнем Востоке, как ожидается, станут главными темами обсуждения во время его государственного визита во Францию 6-7 мая.

Новости Мира •   •  10584 просмотра
Лидер Китая Си Цзиньпин планирует визит во Францию 6-7 мая: с Макроном обсудят Украину

На Херсонщине россияне попали в объект критической инфраструктуры и админздание: погиб один человек, еще один травмировался

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, попав в объект критической инфраструктуры, административное здание и учреждение культуры, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

Война •   •  12015 просмотра
На Херсонщине россияне попали в объект критической инфраструктуры и админздание: погиб один человек, еще один травмировался

ХАМАС рассматривает предложение о прекращении огня и освобождении заложников - CNN

ХАМАС рассматривает предложение Египта о прекращении огня с Израилем, которое предусматривает освобождение 33 заложников в обмен на паузу в боевых действиях в Газе.

Новости Мира •   •  10868 просмотра
ХАМАС рассматривает предложение о прекращении огня и освобождении заложников - CNN

российский удар по Одессе: количество погибших возросло до 5

Пять человек погибли и 23 получили ранения, в том числе 4-летняя девочка в критическом состоянии, в результате вчерашнего ракетного обстрела набережной Одессы со стороны россии.

Война •   •  11141 просмотра
российский удар по Одессе: количество погибших возросло до 5

Николаевщина: россияне обстреляли из артиллерии две громады, повреждена ЛЭП возле базы отдыха

Россияне обстреляли из артиллерии две общины в Николаевской области, повредив линии электропередач возле базы отдыха, но обошлось без жертв.

Война •   •  11304 просмотра
Николаевщина: россияне обстреляли из артиллерии две громады, повреждена ЛЭП возле базы отдыха

Украина призвала Всемирную организацию интеллектуальной собственности закрыть офис в рф

Киев призвал к безусловному закрытию внешнего офиса ВОИС в Москве из-за войны России против Украины, ссылаясь на ущерб, нанесенный глобальной безопасности, продовольствию, энергетике, окружающей среде и системе интеллектуальной собственности Украины.

политика •   •  12522 просмотра
Украина призвала Всемирную организацию интеллектуальной собственности закрыть офис в рф

Вечером оккупанты ударили по Никопольщине: повреждены жилые дома

Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив два дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  11123 просмотра
Вечером оккупанты ударили по Никопольщине: повреждены жилые дома

Еще плюс 1250 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты понесли значительные потери: около 468 720 человек личного состава, 7 307 танков и сотни единиц другой военной техники.

Война •   •  11022 просмотра
Еще плюс 1250 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага