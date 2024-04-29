Обсудили ситуацию в Газе: Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху

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Байден и Нетаньяху обсудили открытие дополнительных контрольно-пропускных пунктов в Газе, увеличение гуманитарной помощи, а также переговоры об освобождении заложников и прекращении огня на фоне опасений голода.
Украина уведомила Евросовет о частичном отступлении от конвенции по правам человека: о чем идет речь
На время военного положения военное руководство Украины имеет право ограничивать свободу передвижения граждан, осматривать вещи и принудительно изымать частное или коммунальное имущество для государственных нужд в условиях военного положения, согласно обновленному перечню прав и свобод.
WSJ: Египет подготовил новый план по прекращению огня в Газе
Египет предлагает план прекращения огня, предусматривающий взаимный обмен заложниками и заключенными между ХАМАС и Израилем, а также трехнедельное перемирие и возможные долгосрочные переговоры.
Сырский показал, как украинская авиация уничтожает оккупантов в Донецкой области и Запорожье
Силы обороны Украины 28 апреля нанесли два авиаудара по позициям российских оккупантов в Донецкой и Запорожской областях, попав в цели, что подтвердил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Telegram заблокировал несколько чат-ботов, которые использовали Силы обороны Украины
Telegram заблокировал несколько украинских ботов, которые помогали собирать информацию для Вооруженных сил Украины, в частности бот "Еворог" и официальные боты ГУР и СБУ.
В Грузии полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста против закона об "иноагентах"
Во время протеста против закона об "иностранных агентах" в Тбилиси произошли столкновения между активистами и правоохранителями. Полиция применила слезоточивый газ против протестующих.
Эстония может ограничить работу еще одного КПП на границе с Россией
Эстония планирует закрыть пункт пересечения границы с Россией "Койдули" для лучшего выполнения санкций, уменьшения транспортных перевозок и экономии средств. О то это может привести к потере налоговых поступлений для местного муниципалитета.
Силы обороны установили контроль над островом Нестрига в Херсонской области - Сырский
В то время, как на фронте обострилась ситуация, украинские военные установили контроль над островом Нестрига в Херсонской области.
"Эвакуация с Полтавщины": в ГСЧС предупредили украинцев об очередном российском фейке
Украинцы в Полтавской области получили фейковые сообщения о якобы эвакуации, которые Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опровергла как враждебную дезинформацию, направленную на дестабилизацию ситуации.
В Тбилиси активисты собрались на акцию протеста против закона об "иноагентах"
В воскресенье, 28 апреля, активисты собрались в Тбилиси на очередную акцию протеста против законопроекта об "иностранных агентах", скандируя "Нет российскому закону. Да - Европе", и двинулись к парламенту, окружив здание символической "живой цепью"