Обсудили ситуацию в Газе: Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху

В воскресенье, 28 апреля, президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Детали

Стороны провели телефонный разговор в ходе которого обсудили открытие Израилем дополнительных пунктов пропуска на севере Газы.

Байден подтвердил свою твердую приверженность безопасности Израиля после успешной обороны от беспрецедентной ракетной и беспилотной атаки Ирана в начале апреля. Чиновники также обсудили текущие переговоры по освобождению заложников вместе с немедленным прекращением огня в Газе.

Президент Байден и премьер-министр Нетаньяху также обсудили увеличение поставок гуманитарной помощи в Газу, в частности путем подготовки к открытию новых пунктов пропуска на севере. Президент подчеркнул необходимость поддерживать и усиливать этот прогресс в полной координации с гуманитарными организациями - резюмировали в Белом доме.

Дополнение

В издании The time of Israel подчеркнули, что открытие дополнительных пунктов пропуска будет важным шагом для помощи Газе на фоне опасений относительно возможного голода.

Напомним,

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