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WSJ: Єгипет підготував новий план щодо припинення вогню в Газі

WSJ: Єгипет підготував новий план щодо припинення вогню в Газі

Київ • УНН

 • 27714 перегляди

Єгипет пропонує план припинення вогню, що передбачає взаємний обмін заручниками і ув'язненими між ХАМАС і Ізраїлем, а також тритижневе перемир'я і можливі довгострокові переговори.

Єгипет підготував новий план щодо припинення вогню між угрупованням ХАМАС та Ізраїлем. Каїр пропонує взаємний обмін заручниками та полоненими і тритижневий "режим тиші". Про це пише УНН з посиланням на Wall Street Journal.

Деталі 

За словами єгипетських представників, Ізраїль, який допомагав сформулювати цю пропозицію, зобов’язався розпочати довгострокові дискусії, якщо ХАМАС звільнить першу групу з 20 заручників упродовж перемир’я.

Разом з тим, план передбачає, що ХАМАС повинен звільнити дітей, жінок, зокрема військовослужбовиць, і людей похилого віку, які потребують термінової медичної допомоги.

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Їх обміняють на близько 500 палестинських в’язнів, яких утримують в Ізраїлі. Після передачі має настати 10-тижневе припинення вогню, протягом якого обидві сторони продовжуватимуть переговори, а щонайменше 300-400 тисяч палестинців, які зараз перебувають у Рафаху, зможуть повернутися до своїх домівок в інших частинах сектору Гази.

Окрім того, ізраїльські військові відійдуть від коридору, що розділяє північ і південь анклаву, але все одно контролюватимуть пересування палестинців сектором Гази.

Доповнення

Видання зазначає, що цей крок є останнім зусиллям Єгипту  відновити безрезультатні переговори, які тривали близько п’яти місяців, на тлі планів Ізраїлю почати штурм міста Рафах.

Зазначається, що наразі влада Ізраїлю перебуває під внутрішнім тиском через акції протестів родичів заручників. Протестувальники вимагають, щоб прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу надав пріоритет звільненню полонених перед продовженням військової операції.

Водночас за продовження війни виступають ультраправі представники уряду.

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Нагадаємо

  Як пише Times Of Israel, Армія оборони Ізраїлю провела всю необхідну підготовку до великого наземного наступу в найпівденнішому місті Гази Рафах і може почати операцію, як тільки отримає схвалення уряду

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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