The Times: Через війну в Газі МКС готовий видати ордер на арешт Нетаньяху

Міжнародний кримінальний суд готовий видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та інших високопоставлених ізраїльських чиновників у зв'язку з війною в Газі, пише The Times, передає УНН.

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За даними видання, ордери також можуть видати на міністра оборони Йоава Галланта і начальника генерального штабу ЦАХАЛ, а також співробітників ізраїльських служб безпеки. Це може статися вже наступного тижня, пише The Times.

У відповідь на це Нетаньяху заявив, що будь-які рішення МКС не вплинуть на дії Ізраїлю, але "створять небезпечний прецедент".

Під моїм керівництвом Ізраїль ніколи не допустить жодних спроб Міжнародного кримінального суду в Гаазі підірвати його основне право на самооборону... Хоча МКС не вплине на дії Ізраїлю, він створить небезпечний прецедент, який загрожуватиме солдатам і чиновникам усіх демократичних країн, які борються з диким тероризмом і безглуздою агресією