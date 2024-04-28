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The Times: Через війну в Газі МКС готовий видати ордер на арешт Нетаньяху

The Times: Через війну в Газі МКС готовий видати ордер на арешт Нетаньяху

Київ • УНН

 • 40214 перегляди

Міжнародний кримінальний суд готовий видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, міністра оборони Йоава Галланта, начальника штабу ЦАХАЛу і співробітників ізраїльських служб безпеки у зв'язку з передбачуваними порушеннями під час війни в секторі Газа, йдеться в статті в The Times.

Міжнародний кримінальний суд готовий видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та інших високопоставлених ізраїльських чиновників у зв'язку з війною в Газі, пише The Times, передає УНН.

Деталі

За даними видання, ордери також можуть видати на міністра оборони Йоава Галланта і начальника генерального штабу ЦАХАЛ, а також співробітників ізраїльських служб безпеки. Це може статися вже наступного тижня, пише The Times.

У відповідь на це Нетаньяху заявив, що будь-які рішення МКС не вплинуть на дії Ізраїлю, але "створять небезпечний прецедент".

Під моїм керівництвом Ізраїль ніколи не допустить жодних спроб Міжнародного кримінального суду в Гаазі підірвати його основне право на самооборону... Хоча МКС не вплине на дії Ізраїлю, він створить небезпечний прецедент, який загрожуватиме солдатам і чиновникам усіх демократичних країн, які борються з диким тероризмом і безглуздою агресією

написав Нетаньяху.

ЦАХАЛ чекає лише схвалення уряду, щоб розпочати великий наземний наступ на Рафах в Газі26.04.24, 10:16 • 18490 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
ministerstvo-oborony-izrailМіністерство оборони (Ізраїль)
the-timesThe Times
armiia-oborony-izrailiuАрмія оборони Ізраїлю
haahaГаага
yoav-gallantЙоав Галант
biniamin-netaniakhuБіньямін Нетаньяху
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