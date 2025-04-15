Міністерство оборони (Ізраїль)

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18685 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 131283 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125770 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124481 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127451 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191212 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76726 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163976 перегляди

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Ізраїль заявив про початок "нової фази" війни: зміщує фокус на північний фронт

Міністр оборони Ізраїлю заявив про початок нової фази війни з переміщенням центру ваги на північ. Мета - безпечне повернення жителів північних міст у свої будинки.

Новини Світу • 18 вересня, 17:18 • 17970 перегляди

Ізраїль закликав до евакуації частини Рафаха на тлі загрози наступу

Ізраїль закликав цивільне населення евакуюватися з частини Рафаха, сектор Газа, на тлі підготовки до потенційного наступу на бойовиків ХАМАС.

Новини Світу • 6 травня, 08:12 • 20313 перегляди

Нетаньяху зустрівся із Блінкеном: Прем'єр-міністр Ізраїлю відкинув пропозицію припинити війну з ХАМАС, як частину угоди про звільнення заручників

Нетаньяху відкинув припинення війни з ХАМАС як частину потенційної угоди про звільнення заручників, наполягаючи на поваленні ХАМАС і продовженні операції в Рафаху, незважаючи на опозицію США.

Війна • 1 травня, 18:16 • 26016 перегляди

The Times: Через війну в Газі МКС готовий видати ордер на арешт Нетаньяху

Міжнародний кримінальний суд готовий видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, міністра оборони Йоава Галланта, начальника штабу ЦАХАЛу і співробітників ізраїльських служб безпеки у зв'язку з передбачуваними порушеннями під час війни в секторі Газа, йдеться в статті в The Times.

Політика • 28 квітня, 00:35 • 40214 перегляди

Ізраїль готує наступ на Рафах і попереджає про евакуацію палестинських цивільних

Ізраїль готується до широкомасштабного наземного наступу на місто Рафах на півдні сектора Газа і попереджає про евакуацію палестинського цивільного населення, плануючи нанести удари по чотирьох батальйонах ХАМАС, які, як вважають, базуються в цьому місті.

Новини Світу • 25 квітня, 09:57 • 19140 перегляди

"Тегеран не планує подальшої ескалації": у КНР заявили, що масована атака Ірану на Ізраїль була самообороною

Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю у відповідь на напад на його посольство в Сирії, який Китай назвав "реалізацією права на самооборону".

Новини Світу • 16 квітня, 08:29 • 23740 перегляди

Ізраїль відкриє ситуаційний центр для координації розподілу допомоги Газі разом із WCK – Reuters

Ізраїль відкриє ситуаційний центр для координації розподілу допомоги в Газі зі Всесвітньою центральною кухнею після смертоносного удару, в результаті якого загинули семеро гуманітарних працівників.

Війна • 2 квітня, 18:03 • 40615 перегляди

Армія Ізраїлю представила уряду план евакуації Рафаха

Ізраїльському військовому кабінету був представлений план евакуації палестинців з міста Рафах в Газі і надання гуманітарної допомоги на південь Гази, щоб запобігти мародерству.

Новини Світу • 26 лютого, 02:20 • 30861 перегляди

Справи Майдану: торік було повідомлено про підозру 63 особам

У 2023 році Генеральна прокуратура повідомила про підозру 63 особам та скерувала до суду 26 обвинувальних актів щодо 51 особи у справах Майдану.

Політика • 19 лютого, 15:41 • 26331 перегляди

Уряд перерахував у бюджети громад майже 4,5 мільярди гривень на відбудову соціальної та критичної інфраструктури – Шмигаль

Уряд перерахував майже 4,5 мільярда гривень місцевим бюджетам одинадцяти областей на програми відновлення соціальної та критично важливої інфраструктури, пошкодженої війною.

Війна • 6 лютого, 16:19 • 108032 перегляди

Ізраїль оголосив про неминуче розгортання військових сил на кордоні з Ліваном

Ізраїль оголосив про швидке розгортання військ на кордоні з Ліваном, заявивши, що війська можуть "дуже скоро вступити в бойові дії" там. Міністр оборони Йоав Галант заявив, що армійські підрозділи рухаються на північ з Гази для посилення сил на північному кордоні.

Новини Світу • 30 січня, 10:27 • 24624 перегляди