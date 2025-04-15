Міністерство оборони (Ізраїль)

Міністр оборони Ізраїлю заявив про початок нової фази війни з переміщенням центру ваги на північ. Мета - безпечне повернення жителів північних міст у свої будинки.
Ізраїль закликав цивільне населення евакуюватися з частини Рафаха, сектор Газа, на тлі підготовки до потенційного наступу на бойовиків ХАМАС.
Нетаньяху відкинув припинення війни з ХАМАС як частину потенційної угоди про звільнення заручників, наполягаючи на поваленні ХАМАС і продовженні операції в Рафаху, незважаючи на опозицію США.
Міжнародний кримінальний суд готовий видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, міністра оборони Йоава Галланта, начальника штабу ЦАХАЛу і співробітників ізраїльських служб безпеки у зв'язку з передбачуваними порушеннями під час війни в секторі Газа, йдеться в статті в The Times.
Ізраїль готується до широкомасштабного наземного наступу на місто Рафах на півдні сектора Газа і попереджає про евакуацію палестинського цивільного населення, плануючи нанести удари по чотирьох батальйонах ХАМАС, які, як вважають, базуються в цьому місті.
Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю у відповідь на напад на його посольство в Сирії, який Китай назвав "реалізацією права на самооборону".
Ізраїль відкриє ситуаційний центр для координації розподілу допомоги в Газі зі Всесвітньою центральною кухнею після смертоносного удару, в результаті якого загинули семеро гуманітарних працівників.
Ізраїльському військовому кабінету був представлений план евакуації палестинців з міста Рафах в Газі і надання гуманітарної допомоги на південь Гази, щоб запобігти мародерству.
У 2023 році Генеральна прокуратура повідомила про підозру 63 особам та скерувала до суду 26 обвинувальних актів щодо 51 особи у справах Майдану.
Уряд перерахував майже 4,5 мільярда гривень місцевим бюджетам одинадцяти областей на програми відновлення соціальної та критично важливої інфраструктури, пошкодженої війною.
Ізраїль оголосив про швидке розгортання військ на кордоні з Ліваном, заявивши, що війська можуть "дуже скоро вступити в бойові дії" там. Міністр оборони Йоав Галант заявив, що армійські підрозділи рухаються на північ з Гази для посилення сил на північному кордоні.