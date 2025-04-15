Міністерство оборони (Ізраїль)

Ізраїль оголосив про неминуче розгортання військових сил на кордоні з Ліваном

Ізраїль оголосив про швидке розгортання військ на кордоні з Ліваном, заявивши, що війська можуть "дуже скоро вступити в бойові дії" там. Міністр оборони Йоав Галант заявив, що армійські підрозділи рухаються на північ з Гази для посилення сил на північному кордоні.