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Ізраїль закликав до евакуації частини Рафаха на тлі загрози наступу

Ізраїль закликав до евакуації частини Рафаха на тлі загрози наступу

Київ • УНН

 • 20312 перегляди

Ізраїль закликав цивільне населення евакуюватися з частини Рафаха, сектор Газа, на тлі підготовки до потенційного наступу на бойовиків ХАМАС.

Ізраїль закликав мирних жителів евакуюватися з частини Рафаха в понеділок, що, здавалося, є підготовкою до давньої загрози наступу на бойовиків ХАМАС у місті на півдні сектора Газа, де ховаються понад мільйон палестинців, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами очевидців, отримавши текстові повідомлення арабською мовою, телефонні дзвінки та листівки з інструкціями переїхати в те, що ізраїльські військові назвали "розширеною гуманітарною зоною" за 20 км, деякі палестинські родини покинули домівки під холодним весняним дощем.

Ізраїльські військові заявили, що почали заохочувати жителів Рафаха до евакуації у межах операції "обмеженого масштабу". У заяві не було зазначено конкретних причин і не сказано, чи можуть бути якісь наступальні дії.

Через сім місяців після початку війни проти ХАМАС Ізраїль загрожує розпочати наступ у Рафах, де, за його словами, ховаються тисячі бойовиків ХАМАС і, можливо, десятки заручників. У заяві йдеться про те, що перемога неможлива без взяття Рафаха, пише видання.

Перспектива операції, як зазначається, турбує західні держави та сусідній Єгипет, який намагається виступити посередником у новому раунді переговорів про перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС, у межах якого палестинське угрупування може звільнити деяких заручників.

План щодо Рафаха викликав надзвичайно публічний розкол між Ізраїлем та Вашингтоном. У розмові зі своїм американським колегою міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант пов'язав операцію в понеділок із глухим кутом у непрямій дипломатії, в якому він звинуватив ХАМАС.

"Під час обговорення Галант обговорив зусилля, зроблені для звільнення заручників, і зазначив, що на даному етапі ХАМАС відмовляється від рамок", - ідеться у заяві міністерства оборони Ізраїлю.

"Галант підкреслив, що необхідні військові дії, у тому числі в районі Рафаха, через відсутність альтернативи", - додали у відомстві.

У понеділок ізраїльські військові закликали палестинців у східних частинах Рафаха перебратися до сусідньої "гуманітарної зони", заявивши, що це "заохотить... поступове переміщення цивільного населення у зазначені райони".

Ізраїльська телекомпанія Army Radio повідомила, що евакуація була зосереджена в кількох периферійних районах Рафаха, звідки евакуйовані будуть направлені в наметові містечка в Хан-Юнісі та Аль-Мувассі.

Багато жителів Рафаха заявили, що їм телефонували з проханням залишити свої будинки в районі атаки, як і було заявлено армією, пише видання.

За словами медичних працівників, під час нічної повітряної атаки на Рафах ізраїльські літаки завдали ударів по 10 будинках, внаслідок чого 20 людей загинули та кілька отримали поранення, зазначає видання.

Трьох ізраїльських солдатів було вбито в неділю в результаті ракетного обстрілу ХАМАС біля Рафаха, на контрольно-пропускному пункті Керем-Шалом у сектор Газа, тоді як представники палестинської охорони здоров'я заявили, що щонайменше 19 людей загинули внаслідок ізраїльського вогню, вказує видання.

Недільна атака відбулася на тлі того, як надії на переговори в Каїрі про припинення вогню згасли, коли ХАМАС підтвердив свою вимогу про припинення війни в обмін на звільнення заручників, а прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу категорично виключив це.

Доповнення

Війна розпочалася після того, як ХАМАС здійснив атаку на Ізраїль 7 жовтня, під час якої, згідно з ізраїльськими підрахунками, було вбито 1200 осіб та взято в заручники 252 особи.

За даними міністерства охорони здоров'я Гази, понад 34 600 палестинців було вбито, 29 з них за останні 24 години, і понад 77 000 було поранено внаслідок дій Ізраїлю, пише видання.

У неділю високопосадовець ООН звинуватив Ізраїль у тому, що він продовжує відмовляти Організації Об'єднаних Націй у гуманітарному доступі до сектору Газа, де, як попередив голова продовольчого відділу ООН, на півночі анклаву з населенням 2,3 мільйона людей вибухнув "повномасштабний голод".

Хоча ця і не офіційна заява, виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Сінді Маккейн заявила в недільному інтерв'ю NBC News, що, ґрунтуючись на "жахах" на місцях: "На півночі панує голод, повномасштабний голод, і він рухається на південь".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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