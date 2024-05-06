Израиль призвал к эвакуации части Рафаха на фоне угрозы наступления

Израиль призвал мирных жителей эвакуироваться из части Рафаха в понедельник, что, казалось, является подготовкой к давней угрозе наступления на боевиков ХАМАС в городе на юге сектора Газа, где укрываются более миллиона палестинцев, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам очевидцев, получив текстовые сообщения на арабском языке, телефонные звонки и листовки с инструкциями переехать в то, что израильские военные назвали "расширенной гуманитарной зоной" в 20 км, некоторые палестинские семьи покинули дома под холодным весенним дождем.

Израильские военные заявили, что начали поощрять жителей Рафаха к эвакуации в рамках операции "ограниченного масштаба". В заявлении не было указано конкретных причин и не сказано, могут ли быть какие-то наступательные действия.

Через семь месяцев после начала войны против ХАМАС Израиль угрожает начать наступление в Рафахе, где, по его словам, скрываются тысячи боевиков ХАМАС и, возможно, десятки заложников. В заявлении говорится о том, что победа невозможна без взятия Рафаха, пишет издание.

Перспектива операции, как отмечается, беспокоит западные государства и соседний Египет, который пытается выступить посредником в новом раунде переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС, в рамках которого палестинская группировка может освободить некоторых заложников.

План по Рафаху вызвал чрезвычайно публичный раскол между Израилем и Вашингтоном. В разговоре со своим американским коллегой министр обороны Израиля Йоав Галант связал операцию в понедельник с тупиком в непрямой дипломатии, в котором он обвинил ХАМАС.

"В ходе обсуждения Галант обсудил усилия, предпринятые для освобождения заложников, и отметил, что на данном этапе ХАМАС отказывается от рамок", - говорится в заявлении министерства обороны Израиля.

"Галант подчеркнул, что необходимы военные действия, в том числе в районе Рафаха, из-за отсутствия альтернативы", - добавили в ведомстве.

В понедельник израильские военные призвали палестинцев в восточных частях Рафаха перебраться в соседнюю "гуманитарную зону", заявив, что это "поощрит... постепенное перемещение гражданского населения в указанные районы".

Израильская телекомпания Army Radio сообщила, что эвакуация была сосредоточена в нескольких периферийных районах Рафаха, откуда эвакуированные будут направлены в палаточные городки в Хан-Юнисе и Аль-Мувасси.

Многие жители Рафаха заявили, что им звонили с просьбой покинуть свои дома в районе атаки, как и было заявлено армией, пишет издание.

По словам медицинских работников, во время ночной воздушной атаки на Рафах израильские самолеты нанесли удары по 10 домам, в результате чего 20 человек погибли и несколько получили ранения, отмечает издание.

Три израильских солдата были убиты в воскресенье в результате ракетного обстрела ХАМАС возле Рафаха, на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом в сектор Газа, тогда как представители палестинского здравоохранения заявили, что по меньшей мере 19 человек погибли в результате израильского огня, указывает издание.

Воскресная атака произошла на фоне того, как надежды на переговоры в Каире о прекращении огня угасли, когда ХАМАС подтвердил свое требование о прекращении войны в обмен на освобождение заложников, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически исключил это.

Дополнение

Война началась после того, как ХАМАС совершил атаку на Израиль 7 октября, во время которой, согласно израильским подсчетам, было убито 1200 человек и взято в заложники 252 человека.

По данным министерства здравоохранения Газы, более 34 600 палестинцев были убиты, 29 из них за последние 24 часа, и более 77 000 были ранены в результате действий Израиля, пишет издание.

В воскресенье высокопоставленный чиновник ООН обвинил Израиль в том, что он продолжает отказывать Организации Объединенных Наций в гуманитарном доступе в сектор Газа, где, как предупредил глава продовольственного отдела ООН, на севере анклава с населением 2,3 миллиона человек разразился "полномасштабный голод".

Хотя это и не официальное заявление, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Синди Маккейн заявила в воскресном интервью NBC News, что, основываясь на "ужасах" на местах: "На севере царит голод, полномасштабный голод, и он движется на юг".