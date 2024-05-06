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Израиль призвал к эвакуации части Рафаха на фоне угрозы наступления
Израиль призвал гражданское население эвакуироваться из части Рафаха, сектор Газа, на фоне подготовки к потенциальному наступлению на боевиков ХАМАС.
россияне за сутки обстреляли Донецкую область почти 1900 раз: стреляли из "Смерчей" и "Градов", ударили авиабомбой
россияне 1887 раз обстреляли 19 населенных пунктов Донецкой области, повредив 38 гражданских объектов и вызвав человеческие жертвы.
Вела для рф-оккупантов бухгалтерию - подозревается жительница Херсонщины
53-летнюю жительницу Херсонской области подозревали в сотрудничестве с российскими оккупантами, поскольку она добровольно заняла должность "главного бухгалтера" в оккупационной администрации и осуществляла финансовый контроль над учреждениями, подчиненными российским оккупантам.
россия проведет учения по тактическому ядерному оружию - минобороны рф
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"Выполняют самые сложные задачи на фронте": Зеленский поделился фотографиями работы украинских пехотинцев
В День пехоты Президент Зеленский поблагодарил украинских пехотинцев за службу, ежедневный героизм и защиту от российской агрессии.
ГУР подтвердило уничтожение дроном Magura V5 скоростного катера врага в Крыму: показали видео
Украинский морской ударный беспилотник уничтожил катер российских оккупантов во время успешной операции в Узкой бухте в оккупированном Крыму, указали в ГУР.
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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина провела все необходимые реформы и сейчас находится "в шаге от приглашения" к вступлению в НАТО. Шмыгаль ожидает, что Украина получит приглашение на саммите НАТО в июле.
Финляндия повышает боеспособность из-за возможного вторжения россии
Финляндия повышает свою боеспособность и готовится к возможному противостоянию с россией, активизируя военные сделки с частными компаниями, накапливая необходимые запасы и используя свои большие резервные силы.
Российские обстрелы нарушили электроснабжение в двух областях, в Донецкой области ранены 3 работников шахты - Минэнерго
Вражеские обстрелы повредили энергетическую инфраструктуру в Сумской, Харьковской и Донецкой областях, оставив сотни тысяч людей без электро- и газоснабжения, работы по восстановлению продолжаются.
Враг усиливает давление в районе Старомайорского Донецкой области
Противник усилил давление в районе Старомайорского, осуществив три попытки штурма и потеряв четыре танка, а ситуация в Роботине оставалась сложной - утром было сброшено шесть управляемых авиабомб.