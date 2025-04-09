Министерство обороны (Израиль)

Министр обороны Израиля заявил о начале новой фазы войны с перемещением центра тяжести на север. Цель - безопасное возвращение жителей северных городов в свои дома.
Израиль призвал гражданское население эвакуироваться из части Рафаха, сектор Газа, на фоне подготовки к потенциальному наступлению на боевиков ХАМАС.
Нетаньяху отверг прекращение войны с ХАМАС как часть потенциальной сделки об освобождении заложников, настаивая на свержении ХАМАС и продолжении операции в Рафахе, несмотря на оппозицию США.
Международный уголовный суд готов выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта, начальника штаба ЦАХАЛа и сотрудников израильских служб безопасности в связи с предполагаемыми нарушениями во время войны в секторе Газа, говорится в статье в The Times.
Израиль готовится к широкомасштабному наземному наступлению на город Рафах на юге сектора Газа и предупреждает об эвакуации палестинского гражданского населения, планируя нанести удары по четырем батальонам ХАМАС, которые, как полагают, базируются в этом городе.
Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на нападение на его посольство в Сирии, которое Китай назвал "реализацией права на самооборону".
Израиль откроет ситуационный центр для координации распределения помощи в Газе со Всемирной центральной кухней после смертоносного удара, в результате которого погибли семь гуманитарных работников.
Израильскому военному кабинету был представлен план эвакуации палестинцев из города Рафах в Газе и предоставления гуманитарной помощи на юг Газы, чтобы предотвратить мародерство.
В 2023 году Генеральная прокуратура сообщила о подозрении 63 лицам и направила в суд 26 обвинительных актов в отношении 51 человека по делам Майдана.
Правительство перечислило почти 4,5 миллиарда гривен местным бюджетам одиннадцати областей на программы восстановления социальной и критически важной инфраструктуры, поврежденной войной.
Израиль объявил о скором развертывании войск на границе с Ливаном, заявив, что войска могут "очень скоро вступить в боевые действия" там. Министр обороны Йоав Галант заявил, что армейские подразделения движутся на север из Газы для усиления сил на северной границе.