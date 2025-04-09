Министерство обороны (Израиль)

Израиль объявил о неизбежном развертывании военных сил на границе с Ливаном

Израиль объявил о скором развертывании войск на границе с Ливаном, заявив, что войска могут "очень скоро вступить в боевые действия" там. Министр обороны Йоав Галант заявил, что армейские подразделения движутся на север из Газы для усиления сил на северной границе.