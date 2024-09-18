Израиль заявил о начале "новой фазы" войны: смещает фокус на северный фронт

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о перемещении фокуса на северный фронт, поскольку начинается "новая фаза" войны, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

"Центр тяжести перемещается на север. Мы перенаправляем силы, ресурсы и энергию на север", — сказал Галлант военнослужащим ВВС Израиля на авиабазе Рамат-Давид в своих комментариях, опубликованных его офисом.

Ранее сегодня 98-я дивизия ЦАХАЛа была развернута на севере Израиля после многомесячных боев в секторе Газа.

"Я считаю, что мы находимся в начале новой фазы этой войны, и нам нужно адаптироваться", — сказал Галлант. "Нам понадобится последовательность с течением времени, эта война требует большого мужества, решимости и настойчивости".

Он сказал, что цели войны Израиля на севере "ясны и просты: безопасно вернуть жителей городов на севере в их дома".

"Мы не забыли о заложниках и не забыли о наших задачах на юге. "Это наш долг, и мы его одновременно выполняем", — добавляет Галлант.

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