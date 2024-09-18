Ізраїль заявив про початок "нової фази" війни: зміщує фокус на північний фронт
Київ • УНН
Міністр оборони Ізраїлю заявив про початок нової фази війни з переміщенням центру ваги на північ. Мета - безпечне повернення жителів північних міст у свої будинки.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про переміщення фокусу на північний фронт, оскільки починається «нова фаза» війни, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
«Центр ваги переміщується на північ. Ми перенаправляємо сили, ресурси та енергію на північ», - сказав Галлант військовослужбовцям ВПС Ізраїлю на авіабазі Рамат-Давид у своїх коментарях, опублікованих його офісом.
Раніше сьогодні 98-ту дивізію ЦАХАЛу було розгорнуто на півночі Ізраїлю після багатомісячних боїв у секторі Газа.
«Я вважаю, що ми перебуваємо на початку нової фази цієї війни, і нам потрібно адаптуватися», - сказав Галлант. «Нам знадобиться послідовність з плином часу, ця війна вимагає великої мужності, рішучості та наполегливості».
Він сказав, що цілі війни Ізраїлю на півночі «ясні і прості: безпечно повернути жителів міст на півночі в їхні будинки».
«Ми не забули про заручників і не забули про наші завдання на півдні. «Це наш обов'язок, і ми його одночасно виконуємо», - додає Галлант.
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