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Ізраїль не повідомив США перед атакою на пейджери членів "Хезболли"

Ізраїль не повідомив США перед атакою на пейджери членів "Хезболли"

Київ • УНН

 • 72889 перегляди

Ізраїль провів розвідувальну операцію, підірвавши тисячі пейджерів "Хезболли", не повідомивши США. Атака призвела до загибелі 9 осіб і поранення 2750, паралізувавши систему управління "Хезболли".

Ізраїль не повідомив адміністрацію Байдена про свою розвідувальну операцію, яка включала підрив тисяч пейджерів членів "Хезболли", що призвело до значних втрат, повідомили два американські чиновники агентству Axios, передає УНН

Деталі

Вибухи призвели до загибелі щонайменше дев’яти осіб, серед яких одна дитина, і поранення 2750 інших, зокрема багатьох членів "Хезболли" та її військових підрозділів. Операція також паралізувала значну частину системи командування та управління "Хезболли".

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив: "США не були обізнані про цю операцію і не брали в ній участі", додавши, що США "продовжують збирати інформацію" щодо вибухів у Лівані. Міллер не підтвердив, що Ізраїль стоїть за цією атакою.

Після вибухів "Хезболла" звинуватила Ізраїль у проведенні атаки та пообіцяла помститися. У відповідь ізраїльські офіційні особи визнали можливість серйозної ескалації на північному кордоні та заявили, що Армія оборони Ізраїлю перебуває в стані підвищеної готовності до можливих дій з боку "Хезболли".

Нагадаємо

Операція була схвалена раніше цього тижня під час засідань з безпеки за участю прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, старших членів його кабінету та керівників служб безпеки, повідомило джерело, обізнане з ситуацією.

Операція відбулася наступного дня після того, як спеціальний представник США Амос Хохштейн відвідав Ізраїль і попередив Нетаньяху про можливі наслідки серйозної ескалації в Лівані. У вівторок Нетаньяху та міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант провели кілька годин у командному центрі ЦАХАЛу в Тель-Авіві, повідомив ізраїльський чиновник.

Доповнення

У понеділок ввечері ізраїльський кабінет з безпеки вирішив оновити цілі війни, включивши до них безпечне повернення переміщених ізраїльтян до їхніх домівок на кордоні з Ліваном.

"Ізраїль продовжить діяти для досягнення цієї мети", — заявили в офісі прем'єр-міністра. Ізраїльські чиновники зазначили, що це рішення покликане сигналізувати про те, що Ізраїль планує змістити свою увагу з Гази на ліванський фронт.

Джерело, обізнане з питанням, повідомило, що Ізраїль провів операцію, щоб перейти до нової фази боротьби проти "Хезболли", намагаючись уникнути повномасштабної війни. Метою операції було підірвати впевненість "Хезболли" та створити відчуття серед її членів, що міліція повністю проникнута ізраїльськими розвідувальними службами.

Джерело додало, що ізраїльські спецслужби оцінювали перед операцією, що "Хезболла" ймовірно відповість на це великою атакою проти Ізраїлю.

Масовий вибух пейджерів членів Хезболли в Лівані: у лікарнях сотні поранених17.09.24, 17:52 • 15243 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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