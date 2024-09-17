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The Washington Post

Масовий вибух пейджерів членів Хезболли в Лівані: у лікарнях сотні поранених

Київ • УНН

 • 15248 перегляди

Сотні членів Хезболли постраждали від вибухів пейджерів у Лівані. Інциденти сталися після отримання нових повідомлень, викликавши паніку по всій країні.

Масовий вибух пейджерів членів Хезболли в Лівані: у лікарнях сотні поранених

Десятки членів ліванського збройного угруповання Хезболла, включаючи бойовиків і медиків, були серйозно поранені у вівторок під час майже одночасного вибуху пейджерів, якими вони користуються для зв'язку. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

Деталі

Повідомляється, що комунікаційні пристрої, якими користувалися члени Хезболли почали вибухати у вівторок після 16 години. Перед вибухами на них приходили нові повідомлення. Відомо про численні жертви у столиці Лівану Бейруті, по всій країні та навіть закордоном. Кількість поранених йде на сотні та постійно зростає.

Журналіст Reuters, на якого посилається The Guardian, бачив машини швидкої допомоги, які мчали через південні передмістя столиці Бейрута на тлі паніки. Люди говорили, що вибухи продовжувалися навіть через 30 хвилин після перших вибухів. На кадрах з лікарень, куди доставляють поранених, можна побачити характер травм – в людей скалічені кінцівкі та рани на тулубі в районі кріплення пейджерів.

Місцева преса звинувачує в атаці Ізраїль. Проте ізраїльські військові, які майже щодня обмінюються ударами з Хезболлою з моменту нападів ХАМАС 7 жовтня, які спровокували війну, не коментували ці події.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, інцидент в Лівані стався в той час, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху проводив серію консультацій на високому рівні з керівниками сил безпеки, оскільки напруженість у відносинах з Хезболлою в Лівані зростає.

Нагадаємо

Ізраїльська армія повідомила про вбивство командира сил Радван Хезболли Алі Джамаль Альдін Джавада. Атака була здійснена авіаударом по автомобілю, що рухався, також ЦАХАЛ атакував військові об'єкти 'Хезболли' на півдні Лівану.

Ердоган закликає ісламські країни об'єднатися проти Ізраїлю07.09.24, 22:27 • 59957 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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