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Ердоган закликає ісламські країни об'єднатися проти Ізраїлю

Ердоган закликає ісламські країни об'єднатися проти Ізраїлю

Київ • УНН

 • 59957 перегляди

Президент Туреччини Ердоган закликав ісламські країни створити альянс проти "експансіонізму" Ізраїлю. Це сталося після загибелі турецько-американської громадянки під час протесту на Західному березі.

Ердоган закликав ісламські країни об’єднатися проти "експансіонізму" Ізраїлю. Про це Reuters, передає УНН.

Деталі

У суботу президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що ісламські країни повинні створити альянс для протидії "зростаючій загрозі експансіонізму" з боку Ізраїлю.

Цей коментар Ердоган зробив після того, як палестинські та турецькі офіційні особи поінформували про загибель турецько-американської громадянки під час п'ятничної акції протесту на окупованому Західному березі. За їх словами, жінка загинула внаслідок дій ізраїльських військ під час демонстрації проти розширення ізраїльських поселень на цій території.

ХАМАС погрожує вбити заручників у разі військової операції Ізраїлю03.09.24, 01:02 • 103603 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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