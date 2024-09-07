Эрдоган призвал исламские страны объединиться против "экспансионизма" Израиля. Об этом Reuters, передает УНН.

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В субботу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что исламские страны должны создать альянс для противодействия "растущей угрозе экспансионизма" со стороны Израиля.

Этот комментарий Эрдоган сделал после того, как палестинские и турецкие официальные лица проинформировали о гибели турецко-американской гражданки во время пятничной акции протеста на оккупированном Западном берегу. По их словам, женщина погибла в результате действий израильских войск во время демонстрации против расширения израильских поселений на этой территории.

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