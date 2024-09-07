Киев • УНН
Президент Турции Эрдоган призвал исламские страны создать альянс против «экспансионизма» Израиля. Это произошло после гибели турецко-американской гражданки во время протеста на Западном берегу.
Эрдоган призвал исламские страны объединиться против "экспансионизма" Израиля. Об этом Reuters, передает УНН.
Детали
В субботу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что исламские страны должны создать альянс для противодействия "растущей угрозе экспансионизма" со стороны Израиля.
Этот комментарий Эрдоган сделал после того, как палестинские и турецкие официальные лица проинформировали о гибели турецко-американской гражданки во время пятничной акции протеста на оккупированном Западном берегу. По их словам, женщина погибла в результате действий израильских войск во время демонстрации против расширения израильских поселений на этой территории.
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