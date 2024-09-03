ХАМАС угрожает убить заложников в случае военной операции Израиля
Киев • УНН
ХАМАС предупредил, что израильские заложники в Газе будут возвращены «в гробах» в случае попытки их освобождения военным путем. Боевики получили «новые инструкции» по обращению с заключенными при приближении израильских войск.
ХАМАС угрожает гибелью заложников при военной операции Израиля. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
ХАМАС выступил с грозным предупреждением, что израильские заложники, удерживаемые в секторе Газа, будут возвращены "в гробах", если Израиль попытается освободить их с помощью военного давления.
В заявлении, опубликованном группой боевиков, говорится о том, что ее бойцы получили "новые инструкции" по обращению с заключенными в случае приближения израильских войск. Вместе с заявлением был опубликован иллюстрированный плакат, на котором изображены заложники с пистолетом у головы.
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