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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ХАМАС угрожает убить заложников в случае военной операции Израиля

ХАМАС угрожает убить заложников в случае военной операции Израиля

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 22:02  •  1751 просмотра

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ХАМАС предупредил, что израильские заложники в Газе будут возвращены «в гробах» в случае попытки их освобождения военным путем. Боевики получили «новые инструкции» по обращению с заключенными при приближении израильских войск.

ХАМАС угрожает гибелью заложников при военной операции Израиля. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

ХАМАС выступил с грозным предупреждением, что израильские заложники, удерживаемые в секторе Газа, будут возвращены "в гробах", если Израиль попытается освободить их с помощью военного давления.

В заявлении, опубликованном группой боевиков, говорится о том, что ее бойцы получили "новые инструкции" по обращению с заключенными в случае приближения израильских войск. Вместе с заявлением был опубликован иллюстрированный плакат, на котором изображены заложники с пистолетом у головы.

Настаивание Нетаньяху на освобождении заключённых посредством военного давления вместо заключения сделки будет означать, что они вернутся к своим семьям в гробах, и их семьям придётся выбрать, живы они или мертвы

- заявил Представитель военного крыла ХАМАС Бригады Аль-Касам Абу Обайда.

Ізраїль та ХАМАС домовились про перемир'я для вакцинації в Газі30 августа 2024, 03:51 • 87879 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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