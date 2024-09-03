ХАМАС угрожает убить заложников в случае военной операции Израиля

ХАМАС угрожает гибелью заложников при военной операции Израиля. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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ХАМАС выступил с грозным предупреждением, что израильские заложники, удерживаемые в секторе Газа, будут возвращены "в гробах", если Израиль попытается освободить их с помощью военного давления.

В заявлении, опубликованном группой боевиков, говорится о том, что ее бойцы получили "новые инструкции" по обращению с заключенными в случае приближения израильских войск. Вместе с заявлением был опубликован иллюстрированный плакат, на котором изображены заложники с пистолетом у головы.

Настаивание Нетаньяху на освобождении заключённых посредством военного давления вместо заключения сделки будет означать, что они вернутся к своим семьям в гробах, и их семьям придётся выбрать, живы они или мертвы - заявил Представитель военного крыла ХАМАС Бригады Аль-Касам Абу Обайда.

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