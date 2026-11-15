Украина и россия готовятся к компромиссам ради мира - Кушнер
Киев • УНН
Американский переговорщик заявил, что для прекращения войны Украине и россии необходимы компромиссы. Трамп поддержит соглашение, которое укрепит безопасность Украины и Европы.
Украина и россия понимают: для того чтобы прекратить войну, понадобятся компромиссы, несмотря на жёсткие позиции обеих сторон, о которых стало известно из прессы. В то же время президент США Дональд Трамп поддержит только те договорённости с россией, которые укрепят безопасность Украины и Европы. Об этом написал в соцсети "Х" переговорщик Трампа и его зять Джаред Кушнер, передаёт УНН.
Детали
По его словам, основное внимание переговорной команды сосредоточено на непосредственном взаимодействии между Москвой и европейскими странами, а также на подготовке повестки дня следующего раунда трёхсторонних переговоров.
В прессе сообщалось о некоторых максималистских позициях, выдвинутых обеими сторонами, а также о жёсткой политической риторике. Во время наших закрытых обсуждений обе стороны понимают, что для прекращения этой войны понадобятся практические компромиссы
Он добавил, что "любое окончательное соглашение должно быть одобрено соответствующими сторонами". Также он подчеркнул, что в ходе обсуждений "возникло несколько новых идей, которые сейчас прорабатываются".
Некоторые из них могут непосредственно привести к прорыву, другие же могут перерасти в новые предложения, которые помогут преодолеть оставшиеся разногласия
Напомним
Джаред Кушнер заявил, что Соединённые Штаты планируют сосредоточить дипломатические усилия на организации прямых переговоров между россией и европейскими странами. В то же время Вашингтон готовит повестку дня следующего раунда трёхсторонних консультаций с участием Украины, США и россии.