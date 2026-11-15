Украина и россия готовятся к компромиссам ради мира - Кушнер

Украина и россия понимают: для того чтобы прекратить войну, понадобятся компромиссы, несмотря на жёсткие позиции обеих сторон, о которых стало известно из прессы. В то же время президент США Дональд Трамп поддержит только те договорённости с россией, которые укрепят безопасность Украины и Европы. Об этом написал в соцсети "Х" переговорщик Трампа и его зять Джаред Кушнер, передаёт УНН.

Детали

По его словам, основное внимание переговорной команды сосредоточено на непосредственном взаимодействии между Москвой и европейскими странами, а также на подготовке повестки дня следующего раунда трёхсторонних переговоров.

В прессе сообщалось о некоторых максималистских позициях, выдвинутых обеими сторонами, а также о жёсткой политической риторике. Во время наших закрытых обсуждений обе стороны понимают, что для прекращения этой войны понадобятся практические компромиссы - говорится в посте Кушнера.

Он добавил, что "любое окончательное соглашение должно быть одобрено соответствующими сторонами". Также он подчеркнул, что в ходе обсуждений "возникло несколько новых идей, которые сейчас прорабатываются".

Некоторые из них могут непосредственно привести к прорыву, другие же могут перерасти в новые предложения, которые помогут преодолеть оставшиеся разногласия - сообщил он.

Напомним

Джаред Кушнер заявил, что Соединённые Штаты планируют сосредоточить дипломатические усилия на организации прямых переговоров между россией и европейскими странами. В то же время Вашингтон готовит повестку дня следующего раунда трёхсторонних консультаций с участием Украины, США и россии.