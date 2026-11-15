Україна та росія готуються до компромісів заради миру - Кушнер

Україна і росія розуміють: для того, щоб припинити війну, знадобляться компроміси, незважаючи на жорсткі позиції обох сторін, про які стало відомо з преси. Водночас президент США Дональд Трамп підтримає лише ті домовленості з росією, які зміцнять безпеку України та Європи. Про це написав у соцмережі "Х" перемовник Трампа і його зять Джаред Кушнер, передає УНН.

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За його словами, основна увага переговорної команди зосереджена на безпосередній взаємодії між Москвою та європейськими країнами, а також на підготовці порядку денного наступного раунду тристоронніх переговорів.

У пресі повідомлялося про деякі максималістські позиції, висунуті обома сторонами, а також про жорстку політичну риторику. Під час наших закритих обговорень обидві сторони розуміють, що для припинення цієї війни знадобляться практичні компроміси - йдеться в дописі Кушнера.

Він додав, що "будь-яка остаточна угода має бути схвалена відповідними сторонами". Також він підкреслив, що під час обговорень "виникло кілька нових ідей, які зараз опрацьовуються".

Деякі з них можуть безпосередньо призвести до прориву, інші ж можуть перерости в нові пропозиції, які допоможуть подолати залишкові розбіжності - повідомив він.

Нагадаємо

Джаред Кушнер заявив, що Сполучені Штати планують зосередити дипломатичні зусилля на організації прямих переговорів між росією та європейськими країнами. Водночас Вашингтон готує порядок денний наступного раунду тристоронніх консультацій за участю України, США та росії.