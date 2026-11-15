"Надеюсь, ты умрёшь" — сотрудники Nvidia рассказали о вспышках гнева бывшего генерального директора Хуанга

Дженсен Хуанг

После отставки бывшего босса Nvidia Дженсена Хуанга сотрудники компании начали рассказывать: суперзвезда бизнеса склонен к неконтролируемым вспышкам гнева. Об этом сообщают New York Post и Bild, передает УНН.

Детали

В феврале этого года, по словам сотрудников, Хуанг оскорбил тогдашнего руководителя отдела продаж Джея Пури в присутствии еще 30 менеджеров и пожелал ему смерти. "Надеюсь, ты умрешь и избавишь нас всех от наших страданий", — якобы прокричал он ему. Пури, как сообщается, молча сносил унижения.

Во время этого инцидента коллеги сидели в тишине и напряжении. "Все были немного шокированы", — сообщил один из источников. Журналистам не удалось связаться непосредственно с потерпевшим, чтобы получить его комментарий.

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СМИ отмечают, что Хуанг неоднократно отчитывал сотрудников и унижал их перед коллегами. В 2025 году он накричал на одну из коллег: "Ты что, собираешься мне улыбаться? Убирайся отсюда!"

Во время другого инцидента он, как сообщается, даже бросил бутылку с водой в одного из топ-менеджеров. Его нынешнюю преемницу Колетт Кресс Хуанг также, как сообщается, публично унижал. По данным Wall Street Journal, летом он прервал ее презентацию и назвал ее, по смыслу, "оленем в свете фар".

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По словам Стивена Витта, биографа Хуанга, бывший босс Nvidia не терпел возражений. Если кто-то продолжал придерживаться своего мнения, "он взрывался и кричал на человека", — пишет Витт в New York Times.

С момента своей отставки Хуанг молчит. До сих пор он не сделал никаких заявлений по поводу этих инцидентов. Тем временем Wired сообщил, что несколько сотрудников потребовали возвращения Хуанга. Это предложение на внутреннем портале компании набрало около 1600 комментариев, среди которых преобладают голоса в его поддержку. В Nvidia работают 42 тысячи человек.