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Ставила под сомнение решения Хуанга — что известно о 59-летней Колетт Кресс, которая временно возглавила Nvidia

Киев • УНН

 • 11471 просмотра

Колетт Кресс временно руководит Nvidia, пока компания ищет преемника Дженсена Хуанга. Она сдерживала его рискованные инвестиции в ИИ.

Ставила под сомнение решения Хуанга — что известно о 59-летней Колетт Кресс, которая временно возглавила Nvidia
Nvidia/Handout via REUTERS

59-летняя финансовый директор Колетт Кресс временно возглавила Nvidia, пока компания ищет постоянного преемника, передает УНН со ссылкой на Reuters. 

Детали

Издание отмечает, что Колетт Кресс на протяжении многих лет была единственным руководителем в Nvidia, который осмеливался сдерживать масштабные, часто рискованные амбиции генерального директора Дженсена Хуанга. По словам двух осведомленных о ситуации лиц, когда Хуанг настаивал на все более глубоком вовлечении производителя чипов в многомиллиардные инвестиции в сферу искусственного интеллекта (ИИ), Кресс выступала против этого.

Теперь 59-летняя финансовый директор временно возглавила компанию, пока Nvidia ищет постоянного преемника. В четверг Хуанг покинул компанию, которую он соосновал и которой руководил на протяжении трех десятилетий, — и сделал это на фоне скандала. Теперь Nvidia впервые придется пройти через смену руководства без «архитектора» своего успеха.

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Как отмечают источники, несмотря на конфликты, Кресс служила важным противовесом Хуангу. Его успехи давали ему значительную свободу действий в принятии ключевых решений. Еще за несколько месяцев до появления новостей о том, что Хуанг состоял в отношениях с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая, некоторые представители Уолл-стрит ставили под сомнение оправданность его склонности к риску. Также возникали вопросы, не способствуют ли заключенные им сделки формированию своеобразной «замкнутой» экономики в сфере ИИ.

По словам одного из собеседников, Кресс и ее команда конфликтовали с Хуангом и отделом продаж из-за масштабных и рискованных финансовых сделок. Некоторые критики на Уолл-стрит считали, что эти сделки создают «замкнутую» экосистему ИИ — в частности, речь идет об инвестициях в OpenAI и компании, занимающиеся инфраструктурой для ИИ, такие как Lambda.

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Предложение выделить 250 миллиардов долларов на поддержку проекта центра обработки данных для OpenAI в штате Огайо в итоге было сокращено до 120 миллиардов долларов.

«Вряд ли кто-то, кроме Дженсена, инвестировал бы в собственных клиентов настолько агрессивно», — отметил третий источник, венчурный инвестор. По его словам, именно Хуанг настаивал на том, чтобы Nvidia предоставляла финансирование стартапам.

Антонина Туманова

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ИИ (искусственный интеллект)
Огайо
OpenAI