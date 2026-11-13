Предполагаемая китайская шпионка, с которой глава Nvidia состоял в отношениях, вернулась в Пекин — Bloomberg

Китайская шпионка, из-за романа с которой глава Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку, вернулась в родную страну. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.

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Отмечается, что основательница компании Megaspeed International Элис Хуан сейчас живет в Пекине под наблюдением местных служб безопасности. По словам источников издания, в настоящее время неизвестно, когда и зачем она вернулась в страну и чем сейчас занимается.

Местонахождение Алисы Хуан стало предметом оживленных спекуляций с тех пор, как основатель Nvidia признался во внебрачной связи, а совет директоров компании начал расследование обвинений в том, что она является китайской шпионкой. Также известная как Хуан Ле, бывшая журналистка, ставшая влиятельной фигурой, сдавая в аренду передовые чипы ведущим фирмам страны, стала катализатором спора, который потряс рынки. ... Пекин отрицает, что женщина была шпионкой - говорится в статье.

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Издание добавляет, что Хуан основала Megaspeed в 2023 году. Компания быстро стала одним из крупнейших покупателей чипов Nvidia в Юго-Восточной Азии. Согласно данным торговой статистики, объем импорта продукции американского производителя превысил $4,6 млрд.

При этом Megaspeed сдавала чипы в аренду китайским компаниям, в частности Alibaba. Такая схема привлекла внимание американских властей, поскольку поставки передовых чипов Nvidia в Китай ограничены.

Напомним

Генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг публично признал супружескую измену после сообщений о его предполагаемых романтических отношениях с женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.

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