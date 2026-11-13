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Ймовірна китайська шпигунка, з якою керівник Nvidia мав стосунки, повернулася до Пекіна - Bloomberg

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Еліс Хуан, яку підозрюють у шпигунстві, живе в Пекіні під наглядом служб. Її компанія постачала чіпи Nvidia китайським фірмам.

Ймовірна китайська шпигунка, з якою керівник Nvidia мав стосунки, повернулася до Пекіна - Bloomberg

Китайська шпигунка, через роман з якою глава Nvidia Дженсен Хуанг пішов у відставку, повернулася до рідної країни. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що засновниця компанії Megaspeed International Еліс Хуан зараз мешкає в Пекіні під наглядом місцевих служб безпеки. За словами джерел видання, наразі невідомо, коли і навіщо вона повернулася в країну і чим зараз займається.

Місцезнаходження Аліси Хуан стало предметом жвавих спекуляцій з тих пір, як засновник Nvidia зізнався у позашлюбному зв'язку, а рада директорів компанії розпочала розслідування звинувачень у тому, що вона є китайською шпигункою. Відома також як Хуан Ле, колишня журналістка, яка стала впливовою особою, здаючи в оренду передові чіпи провідним фірмам країни, стала каталізатором суперечки, яка сколихнула ринки. ... Пекін заперечує, що жінка була шпигункою

- йдеться у статті.

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Видання додає, що Хуан заснувала Megaspeed у 2023 році. Компанія швидко стала одним із найбільших покупців чіпів Nvidia у Південно-Східній Азії. За даними торгової статистики, обсяг імпорту продукції американського виробника перевищив $4,6 млрд.

При цьому Megaspeed здавала чіпи в оренду китайським компаніям, зокрема Alibaba. Така схема привернула увагу американської влади, оскільки постачання передових чіпів Nvidia до Китаю обмежені.

Нагадаємо

Генеральний директор американської технологічної компанії Nvidia Дженсен Хуанг публічно визнав подружню зраду після повідомлень про його ймовірні романтичні стосунки з жінкою, яку американські спецслужби підозрюють у співпраці з китайською розвідкою.

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Вадим Хлюдзинський

СвітТехнології
Пекін
Китай