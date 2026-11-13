Ймовірна китайська шпигунка, з якою керівник Nvidia мав стосунки, повернулася до Пекіна - Bloomberg

Житло стане доступнішим для сімей із дітьми: які масштабні зміни готують у програмі "єОселя"

Житло стане доступнішим для сімей із дітьми: які масштабні зміни готують у програмі "єОселя"

Житло стане доступнішим для сімей із дітьми: які масштабні зміни готують у програмі "єОселя"

Житло стане доступнішим для сімей із дітьми: які масштабні зміни готують у програмі "єОселя"