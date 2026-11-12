"Одна легенда змінить іншу" - Трамп запропонував призначити Тім Кука новим гендиректором Nvidia

Тім Кук

Президент США Дональд Трамп запропонував призначити Тіма Кука новим гендиректором Nvidia після відставки Дженсена Хуанга, передає УНН.

Тепер, коли генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг, який зробив фантастичну роботу, пішов у відставку, є лише одна людина, яка може зайняти його місце, — Тім Кук із Apple. Одна легенда змінює іншу! - написав президент США у соцмережі.

Дженсен Хуанг, обличчя ШІ-буму, після скандалу пішов у відставку з посади CEO Nvidia

Довідково

Варто зазначити, що Nvidia — один із найбільших у світі виробників процесорів для штучного інтелекту. Передові технології компанії мають стратегічне значення для США, а їхній експорт до Китаю залишається предметом суворих обмежень і політичних дискусій між Вашингтоном та Пекіном.

Нагадаємо

Генеральний директор американської технологічної компанії Nvidia Дженсен Хуанг публічно визнав подружню зраду після повідомлень про його ймовірні романтичні стосунки з жінкою, яку американські спецслужби підозрюють у співпраці з китайською розвідкою.