"Одна легенда змінить іншу" - Трамп запропонував призначити Тім Кука новим гендиректором Nvidia
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Тім Кук може очолити Nvidia після відставки Дженсена Хуанга. Компанія є провідним виробником ШІ-процесорів.
Президент США Дональд Трамп запропонував призначити Тіма Кука новим гендиректором Nvidia після відставки Дженсена Хуанга, передає УНН.
Тепер, коли генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг, який зробив фантастичну роботу, пішов у відставку, є лише одна людина, яка може зайняти його місце, — Тім Кук із Apple. Одна легенда змінює іншу!
Дженсен Хуанг, обличчя ШІ-буму, після скандалу пішов у відставку з посади CEO Nvidia12.11.26, 17:07 • 12406 переглядiв
Довідково
Варто зазначити, що Nvidia — один із найбільших у світі виробників процесорів для штучного інтелекту. Передові технології компанії мають стратегічне значення для США, а їхній експорт до Китаю залишається предметом суворих обмежень і політичних дискусій між Вашингтоном та Пекіном.
Нагадаємо
Генеральний директор американської технологічної компанії Nvidia Дженсен Хуанг публічно визнав подружню зраду після повідомлень про його ймовірні романтичні стосунки з жінкою, яку американські спецслужби підозрюють у співпраці з китайською розвідкою.