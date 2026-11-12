$45.320.1850.480.60
ukenru
15:07 • 2398 перегляди
Дженсен Хуанг, обличчя ШІ-буму, після скандалу пішов у відставку з посади CEO Nvidia
14:49 • 6574 перегляди
"Треба з’ясувати всі деталі" - в ОП відреагували на пропозицію путіна провести гуммісію у Костянтинівці
14:16 • 15994 перегляди
У Краматорську припинять роботу останнє відділення ПриватБанку, а також всі філії та банкомати Ощадбанку
13:28 • 30597 перегляди
Європарламент провів мініпленарну сесію в Брюсселі: які рішення ухвалили та що вони означають для України
11:45 • 30932 перегляди
Фон дер Ляєн анонсувала 22-й пакет санкцій проти рф і пропозицію покриття дефіциту для УкраїниPhoto
11:33 • 28046 перегляди
Бронювання під час мобілізації: уряд готує зміни для критично важливих підприємств до 2027 року
11:18 • 23957 перегляди
"Відстань більше не рятує": Генштаб підтвердив ураження усіх 5 найбільших НПЗ росії
12 листопада, 09:11 • 28601 перегляди
Україна знову фіксує обмеження швидкості Starshield - Зеленський
12 листопада, 09:01 • 24356 перегляди
У Києві зросла кількість постраждалих після удару рф по багатоповерхівціPhoto
12 листопада, 08:15 • 11181 перегляди
Сутички у Петропавлівській Борщагівці: затримали 13 підозрюванихVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Делегація Гегсета потрапила в скандал біля Могили невідомого солдатаVideo12 листопада, 06:49 • 24105 перегляди
Удар рф по багатоповерхівці у Києві: загинула жінка, 5 постраждалихPhoto12 листопада, 07:52 • 35539 перегляди
Атаки рф залишили без світла частину 9 областей, поранено 4 енергетиків12 листопада, 08:28 • 28279 перегляди
Віткофф і Кушнер почали переговори з путіним у кремлі - перші деталі12:18 • 23848 перегляди
Біля берегів Флориди затопили легендарний лайнер, щоб створити найбільший у світі штучний риф13:01 • 24586 перегляди
Публікації
Від гарантій безпеки до мільярдів допомоги: що обговорюють на саміті в Дубліні та чого очікувати Україні15:01 • 2594 перегляди
Європарламент провів мініпленарну сесію в Брюсселі: які рішення ухвалили та що вони означають для України13:28 • 30613 перегляди
Генератори біля житлових будинків: де їх можна встановлювати та які штрафи загрожують за порушення
Ексклюзив
12 листопада, 07:35 • 50168 перегляди
Повернення з війни до роботи: з якими викликами стикаються ветерани та як їм допомогти
Ексклюзив
12 листопада, 06:45 • 53698 перегляди
Як бути видимим на темних вулицях - у поліції дали поради пішоходам та водіям11 листопада, 16:47 • 64869 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Віталій Кличко
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Брюссель
Ірландія
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Флориди затопили легендарний лайнер, щоб створити найбільший у світі штучний риф13:01 • 24617 перегляди
“Ти - маленька су**а” - російський боєць UFC Нурмагомедов зі спини напав на грузинського ексчемпіона ДвалішвіліVideo11 листопада, 19:08 • 38312 перегляди
У Німеччині відновлюють "Орлине гніздо" - колишню резиденцію Гітлера, знищену пожежею11 листопада, 13:01 • 48180 перегляди
Батька Меган Маркл повернули під арешт після зняття браслета11 листопада, 06:59 • 59557 перегляди
Батько Меган Маркл зрізав електронний браслет і ризикує опинитися під вартою10 листопада, 21:01 • 55314 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Шахед-136
Опалення
Дипломатка

Дженсен Хуанг, обличчя ШІ-буму, після скандалу пішов у відставку з посади CEO Nvidia

Київ • УНН

 • 2434 перегляди

Раду Nvidia очолив Гарві Джонс, а тимчасовою CEO стала Колетт Кресс. Акції компанії впали на 11%, втративши $450 млрд капіталізації.

Дженсен Хуанг, обличчя ШІ-буму, після скандалу пішов у відставку з посади CEO Nvidia

Генеральний директор Nvidia Corp. Дженсен Хуан, найбільш помітна особа буму інфраструктури ШІ, був зміщений зі своєї посади після повідомлень про два романи, у тому числі з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Тимчасовим генеральним директором було призначено фінансового директора Колетт Кресс. Рада директорів, у якій раніше ніколи не було голови, призначила на цю посаду 73-річного Гарві Джонса. Джонс, який багато років входив до ради директорів, раніше очолював Synopsys Inc., компанію, у якій Nvidia минулого року придбала частку обсягом 2 мільярдів доларів.

Акції Nvidia впали на понад 11% до 155,13 доларів. Ринкова капіталізація компанії знизилася на 450 мільярдів доларів.

У заяві компанії не уточнюється, чи Хуанг продовжить співпрацю з Nvidia.

"Внесок Дженсена в Nvidia величезний. Nvidia - одна з найбільш значних технологічних компаній у світі. Рада директорів і компанія дякують Дженсену за його неоціненний внесок у компанію та галузь", - ідеться у заяві ради директорів.

Хуанг, один із трьох інженерів, що заснували компанію з виробництва мікросхем у 1993 році, знаходився під сильним тиском з неділі, коли зізнався в романтичних відносинах з Алісою Хуанг, колишнім керівником сінгапурської компанії Megaspeed International, яка займається центрами обробки даних.

Відставка Хуанга посилює кризу, частково створену самою Nvidia, враховуючи відсутність чіткого плану наступності для 63-річного керівника, який був єдиним генеральним директором компанії. "Мабуть, більше, ніж будь-який інший засновник у світі технологій, Хуанг побудував Nvidia навколо себе та свого бачення того, що є правильним способом управління компанією", зазначає видання.

У четвер криза навколо Nvidia охопила весь ШІ-комплекс, потягнувши донизу акції напівпровідникових компаній, таких як Micron Technology Inc. та Marvell Technology Inc., так званих неохмарних компаній, таких як CoreWeave Inc. та Nebius Group N.V., і навіть чинивши тиск на компанії, суміжні з ШІ, включаючи фірми з виробництва енергетичного обладнання Vertiv Holdings Co. та Bloom Energy Corp. З іншого боку акції конкурентів Nvidia, таких як Advanced Micro Devices Inc. та Broadcom Inc., зросли.

"Загалом, Nvidia зазнає колосальної втрати довіри", - заявив аналітик Bloomberg Intelligence Мандіп Сінгх в інтерв'ю Bloomberg Television. "Враховуючи їх важливість в екосистемі ШІ і все, що вони робили з точки зору угод", сказав Сінгх, відставка Хуанга може вплинути на неохмарні сервіси, що надають обчислювальні ресурси для ШІ, а також на розробників моделей ШІ з відкритим вихідним кодом і відкритими вагами.

Крес, яка приєдналася до Nvidia 13 років тому після роботи у Microsoft Corp. та Cisco Systems Inc., усю свою кар'єру обіймала фінансові посади. Хоча вона представляла компанію на заходах, пов'язаних з Волл-стріт, її публічна діяльність обмежувалася фінансовими показниками Nvidia, і більшість спілкування з фінансовою спільнотою здійснювалася її колишнім начальником.

Під керівництвом Хуанга акції Nvidia злетіли на понад 700 000% з моменту виходу компанії на біржу в 1999 році. Ринкова капіталізація компанії часом перевищувала 5 трильйонів доларів, що ставить її до переліку найбільших компаній світу. Приголомшливе зростання затьмарює всі досягнення Стіва Джобса з Apple Inc., Білла Гейтса з Microsoft Corp. або Джеффа Безоса з Amazon.com Inc.

Відставка Хуанга загрожує мати далекосяжні наслідки за межами Nvidia, вказує видання. Він використав фінансову міць Nvidia для підтримки десятків великих гравців у сфері ШІ, включаючи передові лабораторії OpenAI та Anthropic PBC. Він також інвестував та підтримував фінансові угоди для компаній, що займаються хмарними обчисленнями, включаючи CoreWeave Inc., надихаючи інших на укладення аналогічних угод одна з одною для зміцнення всієї екосистеми ШІ. Великі імена на Волл-стріт, включаючи Майкла Беррі, відомого за фільмом "Гра на пониження" (The Big Short), попереджали, що такі замкнуті угоди штучно завищують попит на ШІ.

"Як фахівець з економічної історії, я не знаю, чи була така ключова людина, яка б тримала таку велику частину цієї галузь", - сказав інвестор Blue Bear Capital Томас Фергюсон про Хуанга, виступаючи на саміті BNEF у Г'юстоні в середу перед його відставкою.

Хуанг також очолював масштабні зусилля щодо просування розширення центрів обробки даних по всьому світу, багато подорожуючи, щоб виступати на конференціях, лекціях та інших заходах. Одягнений у свої фірмові шкіряні куртки, він приваблював натовпи шанувальників, яких захоплював Jensanity.

Він також зблизився з президентом США Дональдом Трампом, з'являючись на зустрічах у Білому домі з питань технологій, на державних вечерях та на борту президентського літака Air Force One. Хуанг мав набагато більший доступ до президента США, ніж більшість керівників корпорацій, вказує видання. У понеділок Трамп підтримав Хуанга, назвавши його "дуже чесною людиною".

Викриття про роман генерального директора Nvidia з Алісою Хуанг, керівником Megaspeed, викликали серйозні питання щодо його судження, зазначає видання. У середу The New York Times повідомила, посилаючись на неназваних співробітників компанії, що Хуанг також мав стосунки з Кімберлі Павелл, віцепрезидентом Nvidia з охорони здоров'я.

Компанія Megaspeed, що відокремилася від китайської ігрової компанії, є одним із найбільших клієнтів Nvidia у Південно-Східній Азії і вже кілька місяців перебуває під слідством США у зв'язку з потенційною контрабандою передових чіпів Nvidia для штучного інтелекту до Китаю, повідомляє Bloomberg. Megaspeed та Nvidia заперечують будь-які правопорушення.

Рада директорів Nvidia працює із зовнішньою фірмою над пошуком потенційних кандидатів на заміну Хуангу, повідомило в середу джерело, знайоме із ситуацією. За словами джерел, знайомих із ситуацією, у середу відбулося дистанційне засідання ради директорів для обговорення долі Хуанга.

Серед відомих керівників технологічних компаній, яких представники галузі називають потенційними кандидатами на посаду голови ради директорів Nvidia, — Ліза Су, генеральний директор конкуруючої компанії Advanced Micro Devices Inc., Рене Хаас, голова Arm Holdings Plc, і Санджай Мехротра, керівник Micron Technology Inc.

Американські законодавці закликали Хуанга з'явитися до комітетів Конгресу і пригрозили повісткою, якщо він не з'явиться. Рада директорів Nvidia заявила у вівторок, що найняла партнера Wachtell, Lipton, Rosen & Katz Джуна Х. Кіма, колишнього федерального прокурора, "для проведення ретельного та незалежного розслідування".

Акції Nvidia обвалилися на тлі можливого звільнення Дженсена Хуанга після скандалу з романом12.11.26, 11:32 • 3456 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Санкції
Фільм
Серіали
OpenAI
The New York Times
Bloomberg
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
Microsoft