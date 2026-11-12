Дженсен Хуанг, обличчя ШІ-буму, після скандалу пішов у відставку з посади CEO Nvidia

Генеральний директор Nvidia Corp. Дженсен Хуан, найбільш помітна особа буму інфраструктури ШІ, був зміщений зі своєї посади після повідомлень про два романи, у тому числі з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Тимчасовим генеральним директором було призначено фінансового директора Колетт Кресс. Рада директорів, у якій раніше ніколи не було голови, призначила на цю посаду 73-річного Гарві Джонса. Джонс, який багато років входив до ради директорів, раніше очолював Synopsys Inc., компанію, у якій Nvidia минулого року придбала частку обсягом 2 мільярдів доларів.

Акції Nvidia впали на понад 11% до 155,13 доларів. Ринкова капіталізація компанії знизилася на 450 мільярдів доларів.

У заяві компанії не уточнюється, чи Хуанг продовжить співпрацю з Nvidia.

"Внесок Дженсена в Nvidia величезний. Nvidia - одна з найбільш значних технологічних компаній у світі. Рада директорів і компанія дякують Дженсену за його неоціненний внесок у компанію та галузь", - ідеться у заяві ради директорів.

Хуанг, один із трьох інженерів, що заснували компанію з виробництва мікросхем у 1993 році, знаходився під сильним тиском з неділі, коли зізнався в романтичних відносинах з Алісою Хуанг, колишнім керівником сінгапурської компанії Megaspeed International, яка займається центрами обробки даних.

Відставка Хуанга посилює кризу, частково створену самою Nvidia, враховуючи відсутність чіткого плану наступності для 63-річного керівника, який був єдиним генеральним директором компанії. "Мабуть, більше, ніж будь-який інший засновник у світі технологій, Хуанг побудував Nvidia навколо себе та свого бачення того, що є правильним способом управління компанією", зазначає видання.

У четвер криза навколо Nvidia охопила весь ШІ-комплекс, потягнувши донизу акції напівпровідникових компаній, таких як Micron Technology Inc. та Marvell Technology Inc., так званих неохмарних компаній, таких як CoreWeave Inc. та Nebius Group N.V., і навіть чинивши тиск на компанії, суміжні з ШІ, включаючи фірми з виробництва енергетичного обладнання Vertiv Holdings Co. та Bloom Energy Corp. З іншого боку акції конкурентів Nvidia, таких як Advanced Micro Devices Inc. та Broadcom Inc., зросли.

"Загалом, Nvidia зазнає колосальної втрати довіри", - заявив аналітик Bloomberg Intelligence Мандіп Сінгх в інтерв'ю Bloomberg Television. "Враховуючи їх важливість в екосистемі ШІ і все, що вони робили з точки зору угод", сказав Сінгх, відставка Хуанга може вплинути на неохмарні сервіси, що надають обчислювальні ресурси для ШІ, а також на розробників моделей ШІ з відкритим вихідним кодом і відкритими вагами.

Крес, яка приєдналася до Nvidia 13 років тому після роботи у Microsoft Corp. та Cisco Systems Inc., усю свою кар'єру обіймала фінансові посади. Хоча вона представляла компанію на заходах, пов'язаних з Волл-стріт, її публічна діяльність обмежувалася фінансовими показниками Nvidia, і більшість спілкування з фінансовою спільнотою здійснювалася її колишнім начальником.

Під керівництвом Хуанга акції Nvidia злетіли на понад 700 000% з моменту виходу компанії на біржу в 1999 році. Ринкова капіталізація компанії часом перевищувала 5 трильйонів доларів, що ставить її до переліку найбільших компаній світу. Приголомшливе зростання затьмарює всі досягнення Стіва Джобса з Apple Inc., Білла Гейтса з Microsoft Corp. або Джеффа Безоса з Amazon.com Inc.

Відставка Хуанга загрожує мати далекосяжні наслідки за межами Nvidia, вказує видання. Він використав фінансову міць Nvidia для підтримки десятків великих гравців у сфері ШІ, включаючи передові лабораторії OpenAI та Anthropic PBC. Він також інвестував та підтримував фінансові угоди для компаній, що займаються хмарними обчисленнями, включаючи CoreWeave Inc., надихаючи інших на укладення аналогічних угод одна з одною для зміцнення всієї екосистеми ШІ. Великі імена на Волл-стріт, включаючи Майкла Беррі, відомого за фільмом "Гра на пониження" (The Big Short), попереджали, що такі замкнуті угоди штучно завищують попит на ШІ.

"Як фахівець з економічної історії, я не знаю, чи була така ключова людина, яка б тримала таку велику частину цієї галузь", - сказав інвестор Blue Bear Capital Томас Фергюсон про Хуанга, виступаючи на саміті BNEF у Г'юстоні в середу перед його відставкою.

Хуанг також очолював масштабні зусилля щодо просування розширення центрів обробки даних по всьому світу, багато подорожуючи, щоб виступати на конференціях, лекціях та інших заходах. Одягнений у свої фірмові шкіряні куртки, він приваблював натовпи шанувальників, яких захоплював Jensanity.

Він також зблизився з президентом США Дональдом Трампом, з'являючись на зустрічах у Білому домі з питань технологій, на державних вечерях та на борту президентського літака Air Force One. Хуанг мав набагато більший доступ до президента США, ніж більшість керівників корпорацій, вказує видання. У понеділок Трамп підтримав Хуанга, назвавши його "дуже чесною людиною".

Викриття про роман генерального директора Nvidia з Алісою Хуанг, керівником Megaspeed, викликали серйозні питання щодо його судження, зазначає видання. У середу The New York Times повідомила, посилаючись на неназваних співробітників компанії, що Хуанг також мав стосунки з Кімберлі Павелл, віцепрезидентом Nvidia з охорони здоров'я.

Компанія Megaspeed, що відокремилася від китайської ігрової компанії, є одним із найбільших клієнтів Nvidia у Південно-Східній Азії і вже кілька місяців перебуває під слідством США у зв'язку з потенційною контрабандою передових чіпів Nvidia для штучного інтелекту до Китаю, повідомляє Bloomberg. Megaspeed та Nvidia заперечують будь-які правопорушення.

Рада директорів Nvidia працює із зовнішньою фірмою над пошуком потенційних кандидатів на заміну Хуангу, повідомило в середу джерело, знайоме із ситуацією. За словами джерел, знайомих із ситуацією, у середу відбулося дистанційне засідання ради директорів для обговорення долі Хуанга.

Серед відомих керівників технологічних компаній, яких представники галузі називають потенційними кандидатами на посаду голови ради директорів Nvidia, — Ліза Су, генеральний директор конкуруючої компанії Advanced Micro Devices Inc., Рене Хаас, голова Arm Holdings Plc, і Санджай Мехротра, керівник Micron Technology Inc.

Американські законодавці закликали Хуанга з'явитися до комітетів Конгресу і пригрозили повісткою, якщо він не з'явиться. Рада директорів Nvidia заявила у вівторок, що найняла партнера Wachtell, Lipton, Rosen & Katz Джуна Х. Кіма, колишнього федерального прокурора, "для проведення ретельного та незалежного розслідування".

Акції Nvidia обвалилися на тлі можливого звільнення Дженсена Хуанга після скандалу з романом