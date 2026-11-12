Дженсен Хуанг, лицо бума ИИ, после скандала ушёл с поста CEO Nvidia

Генеральный директор Nvidia Corp. Дженсен Хуанг, наиболее заметная фигура бума инфраструктуры ИИ, был отстранён от должности после сообщений о двух романах, в том числе с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Временным генеральным директором была назначена финансовый директор Колетт Кресс. Совет директоров, в котором ранее никогда не было председателя, назначил на эту должность 73-летнего Харви Джонса. Джонс, много лет входивший в совет директоров, ранее возглавлял Synopsys Inc., компанию, в которой Nvidia в прошлом году приобрела долю стоимостью 2 миллиарда долларов.

Акции Nvidia упали более чем на 11%, до 155,13 доллара. Рыночная капитализация компании снизилась на 450 миллиардов долларов.

В заявлении компании не уточняется, продолжит ли Хуанг сотрудничество с Nvidia.

"Вклад Дженсена в Nvidia огромен. Nvidia — одна из наиболее значимых технологических компаний в мире. Совет директоров и компания благодарят Дженсена за его неоценимый вклад в компанию и отрасль", — говорится в заявлении совета директоров.

Хуанг, один из трёх инженеров, основавших компанию по производству микросхем в 1993 году, находился под сильным давлением с воскресенья, когда признался в романтических отношениях с Алисой Хуанг, бывшим руководителем сингапурской компании Megaspeed International, занимающейся центрами обработки данных.

Отставка Хуанга усиливает кризис, частично созданный самой Nvidia, учитывая отсутствие чёткого плана преемственности для 63-летнего руководителя, который был единственным генеральным директором компании. "Пожалуй, больше, чем любой другой основатель в мире технологий, Хуанг построил Nvidia вокруг себя и своего видения того, как правильно управлять компанией", отмечает издание.

В четверг кризис вокруг Nvidia охватил весь комплекс ИИ, потянув вниз акции полупроводниковых компаний, таких как Micron Technology Inc. и Marvell Technology Inc., так называемых неооблачных компаний, таких как CoreWeave Inc. и Nebius Group N.V., и даже оказав давление на компании, связанные с ИИ, включая производителей энергетического оборудования Vertiv Holdings Co. и Bloom Energy Corp. С другой стороны, акции конкурентов Nvidia, таких как Advanced Micro Devices Inc. и Broadcom Inc., выросли.

"В целом Nvidia переживает колоссальную потерю доверия", — заявил аналитик Bloomberg Intelligence Мандип Сингх в интервью Bloomberg Television. "Учитывая их важность в экосистеме ИИ и всё, что они делали с точки зрения сделок", сказал Сингх, отставка Хуанга может повлиять на не облачные сервисы, предоставляющие вычислительные ресурсы для ИИ, а также на разработчиков моделей ИИ с открытым исходным кодом и открытыми весами.

Кресс, присоединившаяся к Nvidia 13 лет назад после работы в Microsoft Corp. и Cisco Systems Inc., всю свою карьеру занимала финансовые должности. Хотя она представляла компанию на мероприятиях, связанных с Уолл-стрит, её публичная деятельность ограничивалась финансовыми показателями Nvidia, а большую часть общения с финансовым сообществом осуществлял её бывший начальник.

Под руководством Хуанга акции Nvidia взлетели более чем на 700 000% с момента выхода компании на биржу в 1999 году. Рыночная капитализация компании временами превышала 5 триллионов долларов, что ставит её в ряд крупнейших компаний мира. Поразительный рост затмевает все достижения Стива Джобса из Apple Inc., Билла Гейтса из Microsoft Corp. или Джеффа Безоса из Amazon.com Inc.

Отставка Хуанга грозит иметь далеко идущие последствия за пределами Nvidia, указывает издание. Он использовал финансовую мощь Nvidia для поддержки десятков крупных игроков в сфере ИИ, включая передовые лаборатории OpenAI и Anthropic PBC. Он также инвестировал и поддерживал финансовые сделки для компаний, занимающихся облачными вычислениями, включая CoreWeave Inc., вдохновляя других заключать аналогичные сделки друг с другом для укрепления всей экосистемы ИИ. Крупные имена на Уолл-стрит, включая Майкла Берри, известного по фильму "Игра на понижение" (The Big Short), предупреждали, что такие замкнутые сделки искусственно завышают спрос на ИИ.

"Как специалист по экономической истории, я не знаю, был ли ещё такой ключевой человек, который контролировал бы настолько большую часть этой отрасли", — сказал инвестор Blue Bear Capital Томас Фергюсон о Хуанге, выступая на саммите BNEF в Хьюстоне в среду, до его отставки.

Хуанг также возглавлял масштабные усилия по продвижению расширения центров обработки данных по всему миру, много путешествуя, чтобы выступать на конференциях, лекциях и других мероприятиях. Одетый в свои фирменные кожаные куртки, он привлекал толпы поклонников, которых завораживал Jensanity.

Он также сблизился с президентом США Дональдом Трампом, появляясь на встречах в Белом доме по вопросам технологий, на государственных ужинах и на борту президентского самолёта Air Force One. Хуанг имел гораздо больший доступ к президенту США, чем большинство руководителей корпораций, указывает издание. В понедельник Трамп поддержал Хуанга, назвав его "очень честным человеком".

Раскрытие информации о романе генерального директора Nvidia с Алисой Хуанг, руководителем Megaspeed, вызвало серьёзные вопросы относительно его суждений, отмечает издание. В среду The New York Times сообщила со ссылкой на неназванных сотрудников компании, что Хуанг также состоял в отношениях с Кимберли Пауэлл, вице-президентом Nvidia по здравоохранению.

Компания Megaspeed, выделившаяся из китайской игровой компании, является одним из крупнейших клиентов Nvidia в Юго-Восточной Азии и уже несколько месяцев находится под следствием в США в связи с потенциальной контрабандой передовых чипов Nvidia для искусственного интеллекта в Китай, сообщает Bloomberg. Megaspeed и Nvidia отрицают какие-либо правонарушения.

Совет директоров Nvidia работает с внешней фирмой над поиском потенциальных кандидатов на замену Хуангу, сообщил в среду источник, знакомый с ситуацией. По словам источников, знакомых с ситуацией, в среду состоялось дистанционное заседание совета директоров для обсуждения судьбы Хуанга.

Среди известных руководителей технологических компаний, которых представители отрасли называют потенциальными кандидатами на пост председателя совета директоров Nvidia, — Лиза Су, генеральный директор конкурирующей компании Advanced Micro Devices Inc., Рене Хаас, глава Arm Holdings Plc, и Санджай Мехротра, руководитель Micron Technology Inc.

Американские законодатели призвали Хуанга явиться в комитеты Конгресса и пригрозили повесткой, если он не явится. Совет директоров Nvidia заявил во вторник, что нанял партнёра Wachtell, Lipton, Rosen & Katz Джуна Х. Кима, бывшего федерального прокурора, "для проведения тщательного и независимого расследования".

Акции Nvidia обвалились на фоне возможного увольнения Дженсена Хуанга после скандала с романом