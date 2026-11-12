Акции Nvidia обвалились на фоне возможного увольнения Дженсена Хуанга после скандала с романом

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Акции Nvidia упали на 9,63% после закрытия торгов в среду, 11 ноября, до 157,00 доллара США после того, как The New York Times сообщила, что генеральный директор Дженсен Хуанг имел внебрачную связь, а также на фоне того, что совет директоров Nvidia собирается на заседание, чтобы обсудить вопрос о его увольнении. Об этом УНН пишет со ссылкой на BeInCrypto.

Детали

Акции, по данным издания, закрылись на основной сессии ростом на 2,92% до 173,73 доллара США.

Как сообщает Reuters, акции Nvidia упали на 7% на предрыночных торгах в США в четверг, 12 ноября, что усилило падение, уничтожившее около 600 миллиардов долларов рыночной стоимости компании на этой неделе.

По данным Bloomberg, по состоянию на 4 часа утра 12 ноября в Нью-Йорке на предрыночных торгах в США произошли заметные движения в цепочке поставок ИИ:

акции Nvidia упали на 7,2%;

акции Broadcom и AMD, которые конкурируют с Nvidia в производстве ИИ-чипов, выросли примерно на 3%;

акции других производителей чипов и компаний, выпускающих оборудование для чипов, торгуются преимущественно со снижением. Акции Intel упали на 2,9%, Qualcomm — на 2,2%, Micron — на 3,3%;

акции CoreWeave, неооблачной (neocloud) компании, поддерживаемой Nvidia, упали более чем на 7%. Ее конкурент Nebius упал на 1,5%

За пределами Nvidia так называемая «великолепная семерка» американских технологических компаний остается стабильной. Акции Alphabet, производящей TPU, используемые в вычислениях ИИ, выросли на 0,5%.

Совет директоров Nvidia собирается на заседание, чтобы обсудить вопрос об увольнении генерального директора Дженсена Хуанга на фоне сообщений о двух внебрачных связях, одна из которых была с женщиной, якобы являющейся китайской шпионкой.

При отсутствии очевидного преемника потенциальная отставка Хуанга оставит вакуум в руководстве производителя чипов стоимостью около 4 триллионов долларов, отмечает Reuters.

63-летний Хуанг владеет около 3,6% акций Nvidia и имеет десятки непосредственных подчиненных, что подчеркивает жесткий контроль, который он осуществляет над компанией, одним из сооснователей которой является.

Президент США Дональд Трамп назвал руководителя Nvidia «честным человеком», тогда как лидеры Конгресса призывают расследовать риски для национальной безопасности.

Глава Nvidia признал супружескую измену на фоне скандала из-за связей с предполагаемой китайской шпионкой