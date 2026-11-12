Акции Nvidia обвалились на фоне возможного увольнения Дженсена Хуанга после скандала с романом

$45.320.1850.480.60
ukenru
09:11 • 10685 просмотра
Украина вновь фиксирует ограничения скорости Starshield - Зеленский
09:01 • 10712 просмотра
В Киеве выросло число пострадавших после удара рф по многоэтажкеPhoto
Эксклюзив
07:35 • 20448 просмотра
Генераторы возле жилых домов: где их можно устанавливать и какие штрафы грозят за нарушения
Эксклюзив
06:45 • 24713 просмотра
Возвращение с войны к работе: с какими вызовами сталкиваются ветераны и как им помочь
06:36 • 16849 просмотра
Российский дрон попал в многоэтажку в Киеве: есть разрушения
12 ноября, 02:53 • 22153 просмотра
"Ночь, когда загорелась Балтика": Генштаб показал поражение порта Усть-Луга в РФVideo
11 ноября, 23:15 • 24074 просмотра
Свитолина одержала первую победу на WTA Finals 2026 и сохранила шансы на полуфинал
11 ноября, 21:12 • 22125 просмотра
США просят россию предложить новое соглашение о безопасности с Европой — СМИ раскрыли детали
11 ноября, 19:40 • 21899 просмотра
Представители США передадут путину предложение о прекращении огня — Зеленский ожидает ответа в Дублине
11 ноября, 18:51 • 21663 просмотра
Куда звонить, если пропал свет — энергетики дали пошаговую инструкциюVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Ормузский пролив может остаться глобальной проблемой после войны с Ираном — Foreign Policy12 ноября, 00:49 • 14400 просмотра
Брата Орбана взяли під стражу на месяц по делу о визовой схемеPhoto12 ноября, 02:22 • 11263 просмотра
В войне против Украины погибли более 11 тысяч иностранцев из 100 стран — BloombergPhoto12 ноября, 03:24 • 12950 просмотра
Что празднуют 12 ноября в Украине и мире12 ноября, 03:59 • 8562 просмотра
Удар рф по многоэтажке в Киеве: погибла женщина, 5 пострадавшихPhoto07:52 • 13688 просмотра
публикации
Генераторы возле жилых домов: где их можно устанавливать и какие штрафы грозят за нарушения
Эксклюзив
07:35 • 20448 просмотра
Возвращение с войны к работе: с какими вызовами сталкиваются ветераны и как им помочь
Эксклюзив
06:45 • 24713 просмотра
Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям11 ноября, 16:47 • 37837 просмотра
Рада поддержала масштабные изменения в прокуратуре: кого будут проверять, как будут назначать руководителей и за что будут наказывать11 ноября, 16:05 • 40694 просмотра
От триумфа к жизни под огнём: что пережил Херсон за четыре года после освобожденияPhoto11 ноября, 14:43 • 43641 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Стив Уиткофф
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
"Ты — маленькая су**а" — российский боец UFC Нурмагомедов напал со спины на грузинского экс-чемпиона ДвалишвилиVideo11 ноября, 19:08 • 21534 просмотра
В Германии восстанавливают «Орлиное гнездо» — бывшую резиденцию Гитлера, уничтоженную пожаром11 ноября, 13:01 • 33034 просмотра
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета11 ноября, 06:59 • 45615 просмотра
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей10 ноября, 21:01 • 41893 просмотра
«Просто два ютубера, які расслабляются» — Холанд учил MrBeast медитацииPhotoVideo10 ноября, 19:56 • 38376 просмотра
Актуальное
Отопление
The New York Times
Старлинк
Тесла Модель Y
9К720 Искандер

Акции Nvidia обвалились на фоне возможного увольнения Дженсена Хуанга после скандала с романом

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Акции Nvidia упали почти на 10% после сообщений о возможном увольнении гендиректора Дженсена Хуанга. Компания потеряла около $600 млрд капитализации.

Акции Nvidia обвалились на фоне возможного увольнения Дженсена Хуанга после скандала с романом
Фото: x.com/nvidia

Акции Nvidia упали на 9,63% после закрытия торгов в среду, 11 ноября, до 157,00 доллара США после того, как The New York Times сообщила, что генеральный директор Дженсен Хуанг имел внебрачную связь, а также на фоне того, что совет директоров Nvidia собирается на заседание, чтобы обсудить вопрос о его увольнении. Об этом УНН пишет со ссылкой на BeInCrypto.

Детали

Акции, по данным издания, закрылись на основной сессии ростом на 2,92% до 173,73 доллара США.

Как сообщает Reuters, акции Nvidia упали на 7% на предрыночных торгах в США в четверг, 12 ноября, что усилило падение, уничтожившее около 600 миллиардов долларов рыночной стоимости компании на этой неделе.

По данным Bloomberg, по состоянию на 4 часа утра 12 ноября в Нью-Йорке на предрыночных торгах в США произошли заметные движения в цепочке поставок ИИ:

  • акции Nvidia упали на 7,2%;
    • акции Broadcom и AMD, которые конкурируют с Nvidia в производстве ИИ-чипов, выросли примерно на 3%;
      • акции других производителей чипов и компаний, выпускающих оборудование для чипов, торгуются преимущественно со снижением. Акции Intel упали на 2,9%, Qualcomm — на 2,2%, Micron — на 3,3%;
        • акции CoreWeave, неооблачной (neocloud) компании, поддерживаемой Nvidia, упали более чем на 7%. Ее конкурент Nebius упал на 1,5%

          За пределами Nvidia так называемая «великолепная семерка» американских технологических компаний остается стабильной. Акции Alphabet, производящей TPU, используемые в вычислениях ИИ, выросли на 0,5%.

          Совет директоров Nvidia собирается на заседание, чтобы обсудить вопрос об увольнении генерального директора Дженсена Хуанга на фоне сообщений о двух внебрачных связях, одна из которых была с женщиной, якобы являющейся китайской шпионкой.

          При отсутствии очевидного преемника потенциальная отставка Хуанга оставит вакуум в руководстве производителя чипов стоимостью около 4 триллионов долларов, отмечает Reuters.

          63-летний Хуанг владеет около 3,6% акций Nvidia и имеет десятки непосредственных подчиненных, что подчеркивает жесткий контроль, который он осуществляет над компанией, одним из сооснователей которой является.

          Президент США Дональд Трамп назвал руководителя Nvidia «честным человеком», тогда как лидеры Конгресса призывают расследовать риски для национальной безопасности.

          Глава Nvidia признал супружескую измену на фоне скандала из-за связей с предполагаемой китайской шпионкой09.11.26, 11:09 • 4966 просмотров

          Юлия Шрамко

          Новости МираТехнологииФинансы
          ИИ (искусственный интеллект)
          Intel
          Alphabet Inc.
          The New York Times
          Reuters
          Bloomberg L.P.
          Дональд Трамп
          Нью-Йорк