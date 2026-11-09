Глава Nvidia визнав подружню зраду на тлі скандалу зі зв'язками з імовірною китайською шпигункою

Генеральний директор американської технологічної компанії Nvidia Дженсен Хуанг публічно визнав подружню зраду після повідомлень про його ймовірні романтичні стосунки з жінкою, яку американські спецслужби підозрюють у співпраці з китайською розвідкою. Про це повідомляє УНН із посиланням на Financial Times.

Рада директорів компанії вже розпочала незалежне розслідування через можливу загрозу національній безпеці США.

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У неділю, 8 листопада, Дженсен Хуанг надіслав співробітникам Nvidia внутрішнього листа, в якому визнав невірність дружині та попросив вибачення у своєї родини, колег і акціонерів компанії.

Я винен своїй родині та всім вам вибачення. Я був невірний своїй дружині. Мої дії завдали болю їй та нашим дітям. Цьому немає жодного виправдання. Мені дуже шкода - написав Хуанг.

Керівник Nvidia наголосив, що бере на себе повну відповідальність за свої вчинки та усвідомлює шкоду, якої завдав близьким людям і репутації компанії. Водночас він заявив про готовність співпрацювати з незалежним розслідуванням, ініційованим радою директорів Nvidia на тлі повідомлень про можливу операцію іноземної розвідки.

Я повністю відданий Nvidia і працюватиму над тим, щоб повернути вашу довіру. Я підтримую розслідування та всебічно співпрацюватиму з ним - зазначив гендиректор.

За інформацією Financial Times, американські спецслужби підозрюють у співпраці з розвідкою Китаю громадянку КНР Еліс Хуанг, яка раніше обіймала керівну посаду в сінгапурській компанії Megaspeed. Остання — один із клієнтів Nvidia та займається закупівлею передових процесорів для систем штучного інтелекту.

Як повідомляє видання, американські посадовці підготували розвідувальний меморандум, у якому йшлося про ймовірні романтичні стосунки Дженсена Хуанга з Еліс Хуанг. За оцінками американської розвідки, жінку могли завербувати представники Міністерства державної безпеки Китаю для отримання інформації про керівника Nvidia та діяльність компанії. Зокрема, американські спецслужби припускають, що китайська сторона могла намагатися використати ці стосунки для отримання конфіденційних відомостей і впливу на рішення щодо експорту американських технологій до Китаю.

На тлі скандалу рада директорів Nvidia офіційно оголосила про початок незалежного розслідування. Його проводитиме спеціальний комітет незалежних директорів за участю зовнішніх юридичних радників. У компанії наголосили, що наразі не мають підстав вважати, що внаслідок можливого іноземного втручання було скомпрометовано національну безпеку США або комерційні таємниці Nvidia. А рада директорів висловила довіру Хуангу, який продовжить виконувати обов'язки генерального директора.

Скандал також привернув увагу американських законодавців. Представники трьох комітетів Палати представників Конгресу США звернулися до керівника Nvidia з вимогою провести закритий брифінг щодо можливих контактів із представниками китайської розвідки та ризиків для національної безпеки. Так, президент США Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, публічно підтримав Хуанга та заявив, що вважає його порядною людиною.

Довідково

Варто зазначити, що Nvidia — один із найбільших у світі виробників процесорів для штучного інтелекту. Передові технології компанії мають стратегічне значення для США, а їхній експорт до Китаю залишається предметом суворих обмежень і політичних дискусій між Вашингтоном та Пекіном.

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