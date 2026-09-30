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Техніка

Британія звинувачує Китай у використанні науковців для шпигунства у сфері досліджень ШІ - ЗМІ

Київ • УНН

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MI5 заявила, що CGTRI фінансував дослідження понад 100 британських науковців для посилення можливостей розвідки КНР. Університети закликали припинити співпрацю.

Британія звинувачує Китай у використанні науковців для шпигунства у сфері досліджень ШІ - ЗМІ
Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett

У середу британська спецслужба MI5 оприлюднила безпрецедентне попередження про те, що одна з китайських організацій фінансувала академічні дослідження (зокрема у сфері штучного інтелекту) в інтересах Міністерства державної безпеки КНР, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У своєму "попередженні щодо шпигунства" MI5 зазначила, що понад 100 британських науковців брали участь у проєктах, які фінансував Китайський науково-дослідний інститут загальних технологій (CGTRI). Ця організація має "дуже тісні зв’язки" з Міністерством державної безпеки КНР (MSS) — цивільною розвідувальною службою Пекіна.

"MI5 встановила, що основною метою CGTRI є фінансування академічних досліджень, які безпосередньо посилюють технічні можливості MSS у сфері шпигунства", — йдеться в повідомленні.

"Британські науковці долучалися до проєктів CGTRI, що стосувалися таких тем, як штучний інтелект (ШІ), кібербезпека, системи прихованого зв’язку та стеганографія. Ця діяльність сприяє шпигунській роботі MSS, що становить загрозу національній безпеці Великої Британії".

Стеганографія — це метод приховування інформації всередині повідомлень або об’єктів.

Це попередження — перше, яке MI5 оприлюднила самостійно та публічно, — стало черговим у низці звинувачень щодо китайської шпигунської діяльності. Воно також підкреслює напруженість між занепокоєнням британських спецслужб щодо безпеки та кроками уряду, спрямованими на налагодження зв’язків із Пекіном.

Пекін відкидає попередні звинувачення, називаючи їх безпідставними та цілковитою вигадкою.

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Додамо

У MI5 зазначили, що багато науковців та установ, ймовірно, співпрацювали з CGTRI (яку іноді називають Китайською академією загальних технологій — CAGT) добросовісно, ​​не підозрюючи про її тісні зв’язки з MSS.

Водночас у службі попередили: ті, хто продовжуватиме таку співпрацю, ризикують зазнати кримінального переслідування згідно із Законом про національну безпеку Великої Британії. Цей закон було ухвалено у 2023 році для розширення повноважень у протидії іноземному шпигунству та ворожим діям інших держав.

Міністр з питань безпеки Ден Джарвіс повідомив, що надіслав листи керівникам усіх британських університетів із вимогою забезпечити припинення співробітництва персоналу з цією китайською організацією. "Це попередження викриває спроби китайської розвідки таємно скористатися досвідом і результатами досліджень наших науковців, що підриває національну безпеку як нашої країни, так і наших союзників", — йдеться в його заяві.

"Міжнародні партнерства мають вирішальне значення для подальшого процвітання наших університетів і науково-дослідних інститутів, однак ми вживатимемо рішучих заходів для захисту від загроз, з якими стикаємося".

Останніми роками відносини Великої Британії з Китаєм стають дедалі складнішими.

З одного боку, британський уряд прагнув покращити відносини з Пекіном задля розвитку торговельних зв’язків і схвалив плани будівництва в Лондоні найбільшого в Європі китайського посольства; з іншого — неодноразово попереджав про випадки китайського шпигунства та спроби підірвати британську демократичну систему.

Минулого року генеральний директор MI5 Кен Маккаллум заявив, що китайські шпигуни становлять щоденну загрозу національній безпеці та створюють фальшиві оголошення про вакансії, намагаючись схилити британських фахівців до розголошення інформації.

У листопаді минулого року його відомство також попередило британських парламентаріїв про те, що китайські агенти намагаються отримати від них інформацію та вплинути на їхню діяльність, видаючи себе за рекрутерів або представників компаній.

У червні спецслужби країн альянсу "П’ять очей" (США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія) оприлюднили попередження про те, що китайські шпигуни активно використовують онлайн-платформи для пошуку роботи, аби вербувати осіб, які мають доступ до конфіденційної інформації.

Посольство Китаю в Лондоні назвало це попередження "цілковитою вигадкою та зловмисним наклепом".

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Антоніна Туманова

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