Китай обмежив виїзд за кордон для родин фахівців зі ШІ - Bloomberg

Китай розширив обмеження на закордонні поїздки для провідних фахівців зі штучного інтелекту, щоб запобігти витоку важливих знань до США. Про це повідомляє видання Bloomberg, передає УНН.

За словами людей, знайомих з цим питанням, урядові установи нещодавно почали інформувати про ширші обмеження серед постраждалих осіб, серед яких відомі засновники стартапів, а також керівники стратегічно важливих компаній у сферах, пов'язаних зі штучним інтелектом. За словами джерел, прямі родичі, такі як подружжя та діти певних керівників у сфері штучного інтелекту та чипів, чия робота вважається першорядною для державної безпеки, тепер зобов'язані отримувати дозвіл від Пекіна перед поїздкою за кордон навіть для коротких поїздок - пише видання.

Розширення обмежень стало продовженням політики Пекіна щодо контролю за виїздом провідних технологічних фахівців. На початку року Китай уже обмежив закордонні поїздки деяких спеціалістів зі штучного інтелекту з приватних компаній, зокрема Alibaba та DeepSeek. За даними видання, Пекін планує з часом розширювати список людей, на яких поширюватимуться обмеження. Кількох осіб уже повідомили про необхідність отримувати дозвіл на сімейні поїздки.

Як зазначає видання, Китай також окремо впроваджує правила, які набули чинності 15 вересня, для забезпечення дотримання заборон на виїзд у випадках, починаючи від кримінальних розслідувань і закінчуючи потенційними порушеннями промислової та технологічної безпеки країни.

За наявною інформацією, раніше подібні обмеження застосовували до відомих дослідників, науковців та керівників державних компаній. Тепер Пекін також зосередив увагу на фахівцях приватного технологічного сектору, яких вважають важливими для розвитку штучного інтелекту та виробництва мікросхем.

Нагадаємо

США та Китай домовилися про "гарячу лінію" для інцидентів зі штучним інтелектом. Також узгодили торговельні домовленості та нові зустрічі лідерів.