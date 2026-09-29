Китай ограничил выезд за границу для семей специалистов по ИИ — Bloomberg

Китай расширил ограничения на зарубежные поездки для ведущих специалистов по искусственному интеллекту, чтобы предотвратить утечку важных знаний в США. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, правительственные учреждения недавно начали информировать о более широких ограничениях среди пострадавших лиц, в числе которых известные основатели стартапов, а также руководители стратегически важных компаний в сферах, связанных с искусственным интеллектом. По словам источников, прямые родственники, такие как супруги и дети некоторых руководителей в сфере искусственного интеллекта и чипов, чья работа считается первостепенной для государственной безопасности, теперь обязаны получать разрешение Пекина перед поездкой за границу даже для краткосрочных поездок - пишет издание.

Расширение ограничений стало продолжением политики Пекина по контролю за выездом ведущих технологических специалистов. В начале года Китай уже ограничил зарубежные поездки некоторых специалистов по искусственному интеллекту из частных компаний, в частности Alibaba и DeepSeek. По данным издания, Пекин планирует со временем расширять список людей, на которых будут распространяться ограничения. Нескольких человек уже уведомили о необходимости получать разрешение на семейные поездки.

Как отмечает издание, Китай также отдельно внедряет правила, вступившие в силу 15 сентября, для обеспечения соблюдения запретов на выезд в случаях, начиная от уголовных расследований и заканчивая потенциальными нарушениями промышленной и технологической безопасности страны.

По имеющейся информации, ранее подобные ограничения применялись к известным исследователям, ученым и руководителям государственных компаний. Теперь Пекин также сосредоточил внимание на специалистах частного технологического сектора, которых считают важными для развития искусственного интеллекта и производства микросхем.

Напомним

США и Китай договорились о "горячей линии" для инцидентов с искусственным интеллектом. Также согласовали торговые договоренности и новые встречи лидеров.