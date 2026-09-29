Китай ограничил выезд за границу для семей специалистов по ИИ — Bloomberg
Киев • УНН
Пекин требует разрешения на зарубежные поездки родственников некоторых специалистов по ИИ и производству чипов. Ограничения призваны предотвратить утечку знаний.
Китай расширил ограничения на зарубежные поездки для ведущих специалистов по искусственному интеллекту, чтобы предотвратить утечку важных знаний в США. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.
По словам людей, знакомых с этим вопросом, правительственные учреждения недавно начали информировать о более широких ограничениях среди пострадавших лиц, в числе которых известные основатели стартапов, а также руководители стратегически важных компаний в сферах, связанных с искусственным интеллектом. По словам источников, прямые родственники, такие как супруги и дети некоторых руководителей в сфере искусственного интеллекта и чипов, чья работа считается первостепенной для государственной безопасности, теперь обязаны получать разрешение Пекина перед поездкой за границу даже для краткосрочных поездок
Расширение ограничений стало продолжением политики Пекина по контролю за выездом ведущих технологических специалистов. В начале года Китай уже ограничил зарубежные поездки некоторых специалистов по искусственному интеллекту из частных компаний, в частности Alibaba и DeepSeek. По данным издания, Пекин планирует со временем расширять список людей, на которых будут распространяться ограничения. Нескольких человек уже уведомили о необходимости получать разрешение на семейные поездки.
Как отмечает издание, Китай также отдельно внедряет правила, вступившие в силу 15 сентября, для обеспечения соблюдения запретов на выезд в случаях, начиная от уголовных расследований и заканчивая потенциальными нарушениями промышленной и технологической безопасности страны.
По имеющейся информации, ранее подобные ограничения применялись к известным исследователям, ученым и руководителям государственных компаний. Теперь Пекин также сосредоточил внимание на специалистах частного технологического сектора, которых считают важными для развития искусственного интеллекта и производства микросхем.
Напомним
США и Китай договорились о "горячей линии" для инцидентов с искусственным интеллектом. Также согласовали торговые договоренности и новые встречи лидеров.