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Китай та США відкриють "канал зв'язку" з питань ШІ після саміту

Київ • УНН

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США та Китай домовилися про "гарячу лінію" для інцидентів зі штучним інтелектом. Також узгодили торговельні домовленості та нові зустрічі лідерів.

Китай та США відкриють "канал зв'язку" з питань ШІ після саміту

Китай і Сполучені Штати домовилися створити "канал зв'язку" для інцидентів, пов'язаних зі штучним інтелектом, заявили обидві сторони після того, як на вашингтонському саміті не було досягнуто проривів. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Президент США Дональд Трамп і глава Китаю Сі Цзіньпін обговорили питання від штучного інтелекту та торгівлі до застопореної війни з Іраном, і підтвердили, що цього року зустрінуться втретє та вчетверте на міжнародних самітах у Китаї та Сполучених Штатах.

Візит Сі до Вашингтона, пише видання, "відзначився радше помпезністю, ніж змістовністю", але Білий дім заявив у п'ятницю, що країни домовилися створити "двосторонній канал зв'язку" для інцидентів, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Китайські державні ЗМІ підтвердили, що "гаряча лінія" зі штучного інтелекту була узгоджена, у звіті про результати саміту в суботу.

Хоча мільярдер Трамп неодноразово відкидав побоювання, що штучний інтелект може становити загрозу для людства, Сі обрав більш стриманий тон, зазначивши, що технологія повинна розвиватися під контролем людини, пише видання.

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Про що ще домовилися США та Китай

Білий дім також повідомив про деякі угоди, досягнуті під час візиту, зокрема про згоду Китаю імпортувати щонайменше 10 мільйонів метричних тонн вугілля зі США у 2027 та 2028 роках.

Окрім того, дві країни домовилися про більш сприятливий тарифний режим для "нечутливих товарів" на суму 30 мільярдів доларів в кожному напрямку, а дві китайські панди мали прибути до зоопарку США.

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Попри акцент на пишноті та церемоніях під час візиту, послання американської та китайської сторін полягало в тому, що саміт все ж допоміг згладити напруженість між суперниками-наддержавами з низки питань, зазначає видання.

Трамп сказав, що зустріч була "зустріччю дружби, сили та успіху як для Китаю, так і для США".

"Ми досягли великих успіхів, дуже позитивних для обох країн", - сказав Трамп журналістам, п'ючи чай з Сі в Білому домі в п'ятницю перед поїздкою до архівів.

Трамп "розстелював червону доріжку" протягом усього візиту, влаштувавши державний банкет за участю американських технологічних магнатів, а також організувавши військові паради, проліт літаків і навіть екскурсію своїм новим вертолітним майданчиком і бальною залою в Білому домі.

Джерело: www.whitehouse.gov

Зі свого боку, Сі заявив, що його поїздка до Вашингтона додала "нового змісту" його саміту з Трампом у Пекіні у травні.

Китайський лідер додав, що вони домовилися про "стратегічну стабільність на основі поваги, справедливості та взаємності".

Оголошення про те, що два лідери продовжать свій діалог, було, мабуть, найбільшим досягненням для обох сторін, пише видання.

Обидва лідери підтвердили, що знову зустрінуться на саміті АТЕС у Шеньчжені у Китаї у листопаді та на саміті G20 на курорті Трампа Дорал у Маямі у грудні.

Під час відвідування Національного архіву у Вашингтоні лідери оглянули Декларацію незалежності, яка цього року відзначає своє 250-річчя та яка проклала шлях до незалежності Америки від "тирана" британського короля. Під ротондою Трамп також показав Сі Конституцію США, документ, який виклав принципи демократичного уряду країни два з половиною століття тому.

"Ми просто порівнюємо, як це триває 250 років, їхнє — 6000 років", — сказав Трамп журналістам, маючи на увазі давнє коріння Китаю, стоячи поруч із Сі, головою Комуністичної партії Китаю, яка править Китаєм з 1949 року.

Під час візиту до архіву Трамп підтвердив, що два лідери обговорювали американо-ізраїльську війну з Іраном, яка наближається до семимісячної позначки.

Президент-республіканець зіткнувся з тиском з боку демократів та своєї власної партії, щоб протистояти Сі через повідомлення про те, що Пекін надавав Тегерану розвідувальні дані для атак на американські війська.

"Ми це робили, ми це робили", — сказав Трамп у Національному архіві, коли його запитали, чи говорили вони про Іран.

На запитання, чи вважає він, що буде прогрес у повторному відкритті Ормузької протоки, яка має вирішальне значення для поставок нафти, Трамп відповів: "Я думаю, що у нас все буде чудово".

Демонстрація Трампом американської демократії в Національному архіві відбулася через тиждень після того, як він заборонив трьом великим американським ЗМІ працювати в Білому домі. У четвер їх знову допустили за наказом судді США. Та згодом CNN повідомило, що Білий дім заборонив телеканалу CNN летіти на борту президентського літака Air Force One у суботу, 26 вересня, у межах виконання агентством новин своїх обов'язків щодо висвітлення діяльності президента від імені великих телеканалів.

Трамп під час візиту Сі також публічно висміяв свого демократично обраного попередника Джо Байдена, коли в четвер провів екскурсію Білим домом для Сі, показавши йому фотографію "авторучки", яку він встановив у галереї президентів США замість портрета Байдена.

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Юлія Шрамко

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