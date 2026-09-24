Китай "на знак дружби" передасть США двох панд Пін Пін і Фу Шуан

$44.860.0751.190.15
ukenru
15:29 • 1130 перегляди
США запропонували Україні та росії енергетичне перемир’я і зустріч - Зеленський
15:01 • 5298 перегляди
Трамп разом із дружиною зустрів кортеж Сі біля Білого дому і одразу заявив про "велику дружбу"PhotoVideo
13:53 • 12790 перегляди
Ціна на нафту зросла на 2%, дизель в Європі б'є рекорди
13:33 • 9194 перегляди
В Україні зберегли доплату вчителям прифронтових територій - скільки отримуватимуть освітяни
Ексклюзив
12:41 • 20328 перегляди
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
10:29 • 24910 перегляди
ЄС схвалив Україні майже €3 млрд після виконання 10 кроків з реформ
24 вересня, 09:57 • 23950 перегляди
Зеленський назвав саміт G20 у США "однією з найкращих" можливостей для зустрічі з путіним
24 вересня, 08:59 • 18186 перегляди
Удари рф забрали життя 8 людей і поранили понад 20, зачепило "Нову пошту" - наслідки по регіонахPhotoVideo
24 вересня, 08:00 • 24518 перегляди
Зеленський розповів, як Україна збирає по одній-дві ракети ППО
Ексклюзив
24 вересня, 06:56 • 28550 перегляди
У пологовому будинку в Києві під час вибухів народився хлопчикPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
78%
747мм
Популярнi новини
Топ-5 простих рецептів осіннього печиваPhoto24 вересня, 06:25 • 39090 перегляди
"Генерал Мороз змінить сторону": Зеленський попередив рф про "болісну" зиму у разі російських атак на енергетику24 вересня, 06:40 • 12718 перегляди
Дорогі байки та сотні тисяч від приватних клінік: що приховують декларації ректора НМУ Кучина24 вересня, 09:32 • 26016 перегляди
Чи має українська зброя перевагу над західною і до чого тут battle-proof?Photo10:30 • 21785 перегляди
рф хоче провести операцію, аналогічну українській “Павутині”, проти трьох країн Європи - ЗМІ12:30 • 12276 перегляди
Публікації
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
12:41 • 20329 перегляди
рф хоче провести операцію, аналогічну українській “Павутині”, проти трьох країн Європи - ЗМІ12:30 • 12337 перегляди
Чи має українська зброя перевагу над західною і до чого тут battle-proof?Photo10:30 • 21835 перегляди
Дорогі байки та сотні тисяч від приватних клінік: що приховують декларації ректора НМУ Кучина24 вересня, 09:32 • 26065 перегляди
Топ-5 простих рецептів осіннього печиваPhoto24 вересня, 06:25 • 39140 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Нью-Йорк
Китай
Реклама
УНН Lite
6-річна дівчинка встановила світовий рекорд зі складання кубика РубікаVideo14:19 • 3880 перегляди
Gucci продає нові моделі розкішних кросівок із маркуванням "Made in China" - скільки вони коштують та чому їх критикують14:08 • 3824 перегляди
Кім Кардаш'ян показала свої знамениті вигини в рожевому бікіні та відпочинок з ГамільтономPhoto23 вересня, 14:01 • 41460 перегляди
Арнольд Шварценеггер знову відвідав Октоберфест і диригував оркестромPhoto23 вересня, 12:38 • 48764 перегляди
"Не схожий на жодну роль": Том Круз відверто розповів про свій новий фільм від оскароносного режисераVideo23 вересня, 11:36 • 50223 перегляди
Актуальне
Опалення
MIM-104 Patriot
The Washington Post
Північний потік — 2
Brent

Китай "на знак дружби" передасть США двох панд Пін Пін і Фу Шуан

Київ • УНН

 • 438 перегляди

Китай відправить до зоопарку Атланти панд Пін Пін і Фу Шуан як знак дружби зі США. Це частина "дипломатії панд".

Китай "на знак дружби" передасть США двох панд Пін Пін і Фу Шуан

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час виступу в Білому домі оголосив, що на знак дружби між двома країнами до США буде відправлено двох панд, передає УНН із посиланням на Sky News.

За словами Сі, найближчими днями панди - Пін Пін і Фу Шуан - прибудуть до зоопарку Атланти, щоб "зустрітися з американським народом".

Додамо

Видання зауважує, що "Дипломатія панд" — це китайська практика відправлення великих панд в інші країни як інструмент дипломатії та м’якої сили для виховання доброї волі.

Трамп разом із дружиною зустрів кортеж Сі біля Білого дому і одразу заявив про "велику дружбу"24.09.26, 18:01 • 5286 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Тварини
Дипломатка
Білий дім
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки