Китай "на знак дружби" передасть США двох панд Пін Пін і Фу Шуан
Київ • УНН
Китай відправить до зоопарку Атланти панд Пін Пін і Фу Шуан як знак дружби зі США. Це частина "дипломатії панд".
Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час виступу в Білому домі оголосив, що на знак дружби між двома країнами до США буде відправлено двох панд, передає УНН із посиланням на Sky News.
За словами Сі, найближчими днями панди - Пін Пін і Фу Шуан - прибудуть до зоопарку Атланти, щоб "зустрітися з американським народом".
Додамо
Видання зауважує, що "Дипломатія панд" — це китайська практика відправлення великих панд в інші країни як інструмент дипломатії та м’якої сили для виховання доброї волі.
Трамп разом із дружиною зустрів кортеж Сі біля Білого дому і одразу заявив про "велику дружбу"24.09.26, 18:01 • 5286 переглядiв