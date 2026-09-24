Китай «в знак дружбы» передаст США двух панд Пин Пин и Фу Шуан
Киев • УНН
Китай отправит в зоопарк Атланты панд Пин Пин и Фу Шуан в знак дружбы с США. Это часть «дипломатии панд».
Лидер Китая Си Цзиньпин во время выступления в Белом доме объявил, что в знак дружбы между двумя странами в США будут отправлены две панды, передает УНН со ссылкой на Sky News.
По словам Си, в ближайшие дни панды — Пин Пин и Фу Шуан — прибудут в зоопарк Атланты, чтобы "встретиться с американским народом".
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Издание отмечает, что "дипломатия панд" — это китайская практика отправки больших панд в другие страны как инструмента дипломатии и мягкой силы для формирования доброй воли.
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