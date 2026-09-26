Китай и США откроют «канал связи» по вопросам ИИ после саммита

Китай и Соединённые Штаты договорились создать «канал связи» для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом, заявили обе стороны после того, как на вашингтонском саммите не было достигнуто прорывов. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин обсудили вопросы от искусственного интеллекта и торговли до затянувшейся войны с Ираном и подтвердили, что в этом году встретятся в третий и четвёртый раз на международных саммитах в Китае и Соединённых Штатах.

Визит Си в Вашингтон, пишет издание, «отметился скорее пышностью, чем содержательностью», однако Белый дом заявил в пятницу, что страны договорились создать «двусторонний канал связи» для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом.

Китайские государственные СМИ подтвердили, что «горячая линия» по вопросам искусственного интеллекта была согласована, в отчёте об итогах саммита в субботу.

Хотя миллиардер Трамп неоднократно отвергал опасения, что искусственный интеллект может представлять угрозу для человечества, Си выбрал более сдержанный тон, отметив, что технология должна развиваться под контролем человека, пишет издание.

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О чём ещё договорились США и Китай

Белый дом также сообщил о некоторых соглашениях, достигнутых во время визита, в частности о согласии Китая импортировать не менее 10 миллионов метрических тонн угля из США в 2027 и 2028 годах.

Кроме того, две страны договорились о более благоприятном тарифном режиме для «нечувствительных товаров» на сумму 30 миллиардов долларов в каждом направлении, а две китайские панды должны были прибыть в зоопарк США.

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Несмотря на акцент на пышности и церемониях во время визита, послание американской и китайской сторон заключалось в том, что саммит всё же помог сгладить напряжённость между соперничающими сверхдержавами по ряду вопросов, отмечает издание.

Трамп сказал, что встреча была «встречей дружбы, силы и успеха как для Китая, так и для США».

«Мы добились больших успехов, очень позитивных для обеих стран», — сказал Трамп журналистам, выпивая чай с Си в Белом доме в пятницу перед поездкой в архив.

Трамп «расстилал красную дорожку» на протяжении всего визита, устроив государственный банкет с участием американских технологических магнатов, а также организовав военные парады, пролёт самолётов и даже экскурсию по своей новой вертолётной площадке и бальному залу в Белом доме.

Источник: www.whitehouse.gov

Со своей стороны, Си заявил, что его поездка в Вашингтон добавила «нового содержания» его саммиту с Трампом в Пекине в мае.

Китайский лидер добавил, что они договорились о «стратегической стабильности на основе уважения, справедливости и взаимности».

Объявление о том, что два лидера продолжат свой диалог, было, вероятно, крупнейшим достижением для обеих сторон, пишет издание.

Оба лидера подтвердили, что снова встретятся на саммите АТЭС в Шэньчжэне в Китае в ноябре и на саммите G20 на курорте Трампа Дорал в Майами в декабре.

Во время посещения Национального архива в Вашингтоне лидеры осмотрели Декларацию независимости, которая в этом году отмечает своё 250-летие и проложила путь к независимости Америки от «тирана» — британского короля. Под ротондой Трамп также показал Си Конституцию США — документ, изложивший принципы демократического управления страной два с половиной столетия назад.

«Мы просто сравниваем: как это продолжается 250 лет, а у них — 6000 лет», — сказал Трамп журналистам, имея в виду древние корни Китая, стоя рядом с Си, председателем Коммунистической партии Китая, которая правит Китаем с 1949 года.

Во время визита в архив Трамп подтвердил, что два лидера обсуждали американо-израильскую войну с Ираном, которая приближается к семимесячной отметке.

Президент-республиканец столкнулся с давлением со стороны демократов и собственной партии, чтобы противостоять Си из-за сообщений о том, что Пекин предоставлял Тегерану разведывательные данные для атак на американские войска.

«Мы это делали, мы это делали», — сказал Трамп в Национальном архиве, когда его спросили, говорили ли они об Иране.

На вопрос, считает ли он, что будет достигнут прогресс в вопросе повторного открытия Ормузского пролива, имеющего решающее значение для поставок нефти, Трамп ответил: «Я думаю, что у нас всё будет замечательно».

Демонстрация Трампом американской демократии в Национальном архиве состоялась через неделю после того, как он запретил трём крупным американским СМИ работать в Белом доме. В четверг их вновь допустили туда по распоряжению судьи США. Однако впоследствии CNN сообщила, что Белый дом запретил телеканалу CNN лететь на борту президентского самолёта Air Force One в субботу, 26 сентября, в рамках выполнения информационным агентством своих обязанностей по освещению деятельности президента от имени крупных телеканалов.

Трамп во время визита Си также публично высмеял своего демократически избранного предшественника Джо Байдена, когда в четверг провёл для Си экскурсию по Белому дому и показал ему фотографию «авторучки», которую он установил в галерее президентов США вместо портрета Байдена.

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