Китай и США откроют «канал связи» по вопросам ИИ после саммита

$44.9751.12
ukenru
10:30 • 3800 просмотра
Силы обороны поразили Ильский НПЗ и завод компонентов для ракет в рф - ЗеленскийVideo
10:23 • 3748 просмотра
Лига наций: Грузия-Украина - где и когда смотреть матчVideo
09:29 • 6852 просмотра
Зеленский после новых российских ударов призвал Трампа ввести в действие закон об "адских санкциях" против рфPhoto
07:54 • 9698 просмотра
Люди в оккупированных Олешках голодают и вынуждены выживать на траве и сорняках - Сибига призвал мир к помощи
07:39 • 12269 просмотра
Силы обороны продолжают контролировать Доброполье несмотря на фейки минобороны рф - "Азов"Video
Эксклюзив
07:05 • 17106 просмотра
Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в ГрецииPhoto
26 сентября, 04:31 • 20416 просмотра
Сенаторы призвали Трампа отменить приглашение Путина на саммит G20 — WP
26 сентября, 01:27 • 22546 просмотра
"Дипломатические отношения живы": Венгрия допускает присоединение к "Карпатской восьмёрке"
26 сентября, 00:56 • 20396 просмотра
Ночная атака дронов на Харьков: четверо раненых и горящие автомобили
25 сентября, 20:52 • 23868 просмотра
Украина победила Венгрию на старте Лиги наций 2026/2027Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2.3м/с
47%
754мм
Популярные новости
В Киеве дроны попали в офисное здание, обломки упали в двух районах26 сентября, 01:55 • 12544 просмотра
Что празднуют 26 сентября в Украине и мире26 сентября, 02:58 • 11365 просмотра
Удар РФ по Запорожью: два человека могут находиться под заваламиPhotoVideo26 сентября, 03:30 • 22128 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions в размере €129 млн06:00 • 9056 просмотра
рф с ночи продолжает атаковать Киев дронами, в столичном регионе уже 7 пострадавшихPhotoVideo07:17 • 7554 просмотра
публикации
Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в ГрецииPhoto
Эксклюзив
07:05 • 17107 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре25 сентября, 18:32 • 36725 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto25 сентября, 14:29 • 46172 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель25 сентября, 13:50 • 38948 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения25 сентября, 12:34 • 35076 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Си Цзиньпин
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венгрия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
U2 отметил 50-летие концертом в школе, где начинался их путьVideo11:20 • 10 просмотра
Соцсети отказались рекламировать документальный фильм о Маске06:54 • 5812 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions в размере €129 млн06:00 • 9116 просмотра
Jay-Z больше не обвиняют в изнасиловании, истец заявила, что "никогда не встречалась" с рэпером25 сентября, 16:07 • 20008 просмотра
Тейлор Свифт выпустила Encore к своему хитовому альбому ShowgirlVideo25 сентября, 14:09 • 27469 просмотра
Актуальное
Financial Times
Социальная сеть
The Washington Post
Старлинк
The New York Times

Китай и США откроют «канал связи» по вопросам ИИ после саммита

Киев • УНН

 • 532 просмотра

США и Китай договорились о «горячей линии» для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Также согласовали торговые договорённости и новые встречи лидеров.

Китай и США откроют «канал связи» по вопросам ИИ после саммита

Китай и Соединённые Штаты договорились создать «канал связи» для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом, заявили обе стороны после того, как на вашингтонском саммите не было достигнуто прорывов. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин обсудили вопросы от искусственного интеллекта и торговли до затянувшейся войны с Ираном и подтвердили, что в этом году встретятся в третий и четвёртый раз на международных саммитах в Китае и Соединённых Штатах.

Визит Си в Вашингтон, пишет издание, «отметился скорее пышностью, чем содержательностью», однако Белый дом заявил в пятницу, что страны договорились создать «двусторонний канал связи» для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом.

Китайские государственные СМИ подтвердили, что «горячая линия» по вопросам искусственного интеллекта была согласована, в отчёте об итогах саммита в субботу.

Хотя миллиардер Трамп неоднократно отвергал опасения, что искусственный интеллект может представлять угрозу для человечества, Си выбрал более сдержанный тон, отметив, что технология должна развиваться под контролем человека, пишет издание.

Мировые лидеры предложили установить контроль над ИИ - США и Китай не присоединились22.09.26, 10:30 • 5436 просмотров

О чём ещё договорились США и Китай

Белый дом также сообщил о некоторых соглашениях, достигнутых во время визита, в частности о согласии Китая импортировать не менее 10 миллионов метрических тонн угля из США в 2027 и 2028 годах.

Кроме того, две страны договорились о более благоприятном тарифном режиме для «нечувствительных товаров» на сумму 30 миллиардов долларов в каждом направлении, а две китайские панды должны были прибыть в зоопарк США.

Китай «в знак дружбы» передаст США двух панд Пин Пин и Фу Шуан24.09.26, 18:47 • 4986 просмотров

Несмотря на акцент на пышности и церемониях во время визита, послание американской и китайской сторон заключалось в том, что саммит всё же помог сгладить напряжённость между соперничающими сверхдержавами по ряду вопросов, отмечает издание.

Трамп сказал, что встреча была «встречей дружбы, силы и успеха как для Китая, так и для США».

«Мы добились больших успехов, очень позитивных для обеих стран», — сказал Трамп журналистам, выпивая чай с Си в Белом доме в пятницу перед поездкой в архив.

Трамп «расстилал красную дорожку» на протяжении всего визита, устроив государственный банкет с участием американских технологических магнатов, а также организовав военные парады, пролёт самолётов и даже экскурсию по своей новой вертолётной площадке и бальному залу в Белом доме.

Источник: www.whitehouse.gov

Со своей стороны, Си заявил, что его поездка в Вашингтон добавила «нового содержания» его саммиту с Трампом в Пекине в мае.

Китайский лидер добавил, что они договорились о «стратегической стабильности на основе уважения, справедливости и взаимности».

Объявление о том, что два лидера продолжат свой диалог, было, вероятно, крупнейшим достижением для обеих сторон, пишет издание.

Оба лидера подтвердили, что снова встретятся на саммите АТЭС в Шэньчжэне в Китае в ноябре и на саммите G20 на курорте Трампа Дорал в Майами в декабре.

Во время посещения Национального архива в Вашингтоне лидеры осмотрели Декларацию независимости, которая в этом году отмечает своё 250-летие и проложила путь к независимости Америки от «тирана» — британского короля. Под ротондой Трамп также показал Си Конституцию США — документ, изложивший принципы демократического управления страной два с половиной столетия назад.

«Мы просто сравниваем: как это продолжается 250 лет, а у них — 6000 лет», — сказал Трамп журналистам, имея в виду древние корни Китая, стоя рядом с Си, председателем Коммунистической партии Китая, которая правит Китаем с 1949 года.

Во время визита в архив Трамп подтвердил, что два лидера обсуждали американо-израильскую войну с Ираном, которая приближается к семимесячной отметке.

Президент-республиканец столкнулся с давлением со стороны демократов и собственной партии, чтобы противостоять Си из-за сообщений о том, что Пекин предоставлял Тегерану разведывательные данные для атак на американские войска.

«Мы это делали, мы это делали», — сказал Трамп в Национальном архиве, когда его спросили, говорили ли они об Иране.

На вопрос, считает ли он, что будет достигнут прогресс в вопросе повторного открытия Ормузского пролива, имеющего решающее значение для поставок нефти, Трамп ответил: «Я думаю, что у нас всё будет замечательно».

Демонстрация Трампом американской демократии в Национальном архиве состоялась через неделю после того, как он запретил трём крупным американским СМИ работать в Белом доме. В четверг их вновь допустили туда по распоряжению судьи США. Однако впоследствии CNN сообщила, что Белый дом запретил телеканалу CNN лететь на борту президентского самолёта Air Force One в субботу, 26 сентября, в рамках выполнения информационным агентством своих обязанностей по освещению деятельности президента от имени крупных телеканалов.

Трамп во время визита Си также публично высмеял своего демократически избранного предшественника Джо Байдена, когда в четверг провёл для Си экскурсию по Белому дому и показал ему фотографию «авторучки», которую он установил в галерее президентов США вместо портрета Байдена.

Трамп подтвердил свой визит в Китай в ноябре25.09.26, 22:55 • 4120 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Тарифы
ИИ (искусственный интеллект)
Санкции
Самолет президента США
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Иран