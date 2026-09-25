Трамп подтвердил свой визит в Китай в ноябре
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином в Китае в ноябре. Через месяц лидеры встретятся на саммите G20 в Майами.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что вновь встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае в ноябре, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Президент США сообщил, что китайский лидер и его супруга покинули Вашингтон, и назвал их визит прошедшим "в духе дружбы, силы и успеха как для Китая, так и для США".
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Он добавил, что через месяц после этого они вновь встретятся в Майами во время саммита "Группы двадцати" (G20).
Свой пост в социальной сети Truth Social Трамп завершил словами о том, что с нетерпением ждет следующей встречи.
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