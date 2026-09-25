Трамп підтвердив свій візит до Китаю в листопаді
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що зустрінеться із Сі Цзіньпіном у Китаї в листопаді. Через місяць лідери побачаться на саміті G20 у Маямі.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що знову зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї в листопаді, передає УНН із посиланням на Sky News.
Президент США повідомив, що китайський лідер і його дружина залишили Вашингтон, і назвав їхній візит таким, що пройшов "у дусі дружби, сили та успіху як для Китаю, так і для США".
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Він додав, що через місяць після цього вони знову зустрінуться в Маямі під час саміту "Групи двадцяти" (G20).
Свій допис у соцмережі Truth Social Трамп завершив словами про те, що з нетерпінням чекає на наступну зустріч.
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