Трамп підтвердив свій візит до Китаю в листопаді

В ОП кажуть, що Трамп не пропонував Зеленському їхати до москви

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Трамп попросив Зеленського зустрітися з путіним у москві для мирних переговорів - ЗМІ

В Україні буде посилено захист дата-центрів та інших об’єктів у сфері зв’язку - Зеленський

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