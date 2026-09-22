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Мировые лидеры предложили установить контроль над ИИ - США и Китай не присоединились

Киев • УНН

 • 1160 просмотра

Двадцать стран и ЕС призвали координировать стандарты и надзор за ИИ. США и Китай декларацию не подписали.

Мировые лидеры предложили установить контроль над ИИ - США и Китай не присоединились

Двадцать стран и Европейский Союз призвали к международному сотрудничеству, чтобы обеспечить сохранение искусственного интеллекта (ИИ) под контролем человека, включая возможное создание глобального надзорного органа для установления стандартов и обеспечения их соблюдения. США и Китай не присоединились к декларации. Об этом УНН пишет со ссылкой на Al Jazeera.

Какие страны подписали

Страны, включая Германию, ЮАР, Канаду, Австралию, Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур, опубликовали совместное заявление в понедельник, 21 сентября, в то время как мировые лидеры готовятся обсудить риски, связанные с быстрым развитием ИИ, на ежегодном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

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В декларации под названием "A Call for Control of Frontier AI Models", опубликованной канцелярией президента Финляндии Александра Стубба, содержится призыв к правительствам и промышленности незамедлительно принять меры для обеспечения того, чтобы ИИ развивался в соответствии с международным правом и оставался под "человеческим руководством, надзором и контролем".

"Для реализации потенциала ИИ промышленность, правительства и общество должны действовать сейчас", — говорится в заявлении.

"Мы должны устранить эти риски и усилить надзор — не увеличивая при этом разрыв между странами в доступе к преимуществам ИИ", — говорится в заявлении.

Декларация содержит призыв к странам разработать и скоординировать "общие стандарты", обмениваться отчетами о серьезных инцидентах, связанных с безопасностью, и изучить возможность создания международного института для "установления стандартов, обеспечения проверки и созыва государств при превышении пороговых значений возможностей".

Среди подписавших декларацию — канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Кении Уильям Руто, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Кто не присоединился

Соединенные Штаты и Китай, две ведущие мировые державы в области ИИ, не присоединились к заявлению, которое остается "открытым для одобрения" другими странами.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин обсудят вопросы ИИ на своей встрече в Белом доме в четверг, 24 сентября, это будет их третий очный саммит менее чем за год.

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Вашингтон и Пекин, стремящиеся к доминированию в передовых технологиях, отвергли призывы замедлить развитие ИИ для обеспечения большей безопасности.

К другим странам, использующим искусственный интеллект, но не подписавшим соглашение, относятся Индия, Южная Корея, Япония, Великобритания и Франция.

Юлия Шрамко

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