США и Китай продвинулись в торговых переговорах и договорились об отдельном диалоге по ИИ

Представители США и Китая завершили второй день торговых переговоров в Нью-Йорке накануне запланированного визита китайского лидера Си Цзиньпина в Соединённые Штаты. Стороны обсуждали торговлю, инвестиции и искусственный интеллект, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Заместитель министра финансов Китая Ляо Минь заявил, что переговоры в понедельник были сосредоточены на реализации договорённостей, достигнутых сторонами накануне.

В воскресенье министр финансов США Скотт Бессент, китайский торговый представитель Ли Чэнган и вице-премьер КНР Хэ Лифэн провели полный день переговоров. Бессент назвал встречу "очень успешной", а китайская сторона заявила о "хорошей атмосфере".

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По итогам переговоров Вашингтон и Пекин договорились создать отдельный американо-китайский диалог по вопросам искусственного интеллекта. Он должен быть направлен на формирование общего понимания возможностей и угроз этой технологии.

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Одним из нерешённых вопросов остаётся продление торгового перемирия, срок действия которого истекает в ноябре. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что стороны могут продлить его ещё на 3–6 месяцев, однако окончательной договорённости пока нет.

Ожидается, что во время встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина стороны обсудят торговлю, искусственный интеллект и поставки редкоземельных материалов. В августе экспорт китайских редкоземельных магнитов в США сократился на 21% по сравнению с июлем — до 512 тонн.

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