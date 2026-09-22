США и Китай продвинулись в торговых переговорах и договорились об отдельном диалоге по ИИ

$44.670.0151.200.04
ukenru
04:58 • 24 просмотра
Новоизбранные депутаты Госдумы РФ якобы призывают отвести российские войска с Лиманского направления — «АТЕШ»
04:32 • 2926 просмотра
В Самаре после атаки горит один из крупнейших в регионе Куйбышевский НПЗ — ASTRAPhoto
04:12 • 4756 просмотра
В Днепре после российского удара погибли 2 человека, число раненых возросло до 6
01:51 • 9874 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, запланированы встреча с Трампом и подписание Drone DealVideo
01:18 • 8920 просмотра
Европа рассматривает модернизацию украинских Ан-124 «Руслан» для военной логистики НАТО
00:17 • 10318 просмотра
США закупают украинские разведывательные дроны Raybird на сумму более $10 млн: чем они так заинтересовали американцев
21 сентября, 20:58 • 10831 просмотра
"Агония системы": на выборах в Госдуму РФ могли сфальсифицировать каждый третий голос
21 сентября, 20:28 • 12057 просмотра
Трамп будет давить на Зеленского в Нью-Йорке, требуя уступок в вопросе ударов по России, — The Guardian
21 сентября, 22:16 • 7780 просмотра
В Нью-Йорке открыли новый офис Совета Европы для усиления механизмов привлечения рф к ответственности за агрессиюPhoto
21 сентября, 21:55 • 7452 просмотра
ЕС не смог договориться о снятии санкций с российских миллиардеров Усманова и Фридмана
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.4м/с
91%
744мм
Популярные новости
Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун во второй раз стала мамой и показала первое фото сына с Джейком БонджовиPhoto21 сентября, 21:06 • 11284 просмотра
Мег Райан впервые более чем за 8 лет появилась на публике со своим знаменитым сыномPhoto21 сентября, 22:05 • 8034 просмотра
Россия пытается запугать Европу и заставить её сократить поддержку Украины — Стубб21 сентября, 22:56 • 7632 просмотра
Россияне одновременно атаковали промышленные предприятия в Днепре, Кривом Роге и Павлограде, есть раненые00:00 • 9370 просмотра
Макрон и Трамп обсудили прекращение ударов Украины и России по энергетическим объектам02:38 • 7950 просмотра
публикации
Что будет с ценами на бензин и дизель осенью и приведёт ли ажиотажный спрос на топливо к подорожанию
Эксклюзив
21 сентября, 17:04 • 31202 просмотра
Как будут работать больницы во время "жёлтого" и "красного" уровня воздушной угрозы — правительство ответило21 сентября, 16:38 • 33942 просмотра
Украинский бронепикап Gyurza-01 разрешили поставлять армии: что может и умеет универсальный автомобильPhotoVideo21 сентября, 14:49 • 33173 просмотра
Выборы в Госдуму россии 2026: что показало «голосование» на фоне войны21 сентября, 13:08 • 34618 просмотра
21 сентября — Международный день мира: история и значение праздника21 сентября, 13:03 • 32518 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Андрей Сибига
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
После месяцев споров слияние Paramount и Warner Bros. стоимостью 110 млрд долларов наконец сдвинулось с мёртвой точки01:07 • 3378 просмотра
Шарлиз Терон рассказала, какой совет дала бы себе в начале карьеры в Голливуде, и о личной семейной трагедии00:06 • 4580 просмотра
Звезда «Малкольма в центре внимания» Фрэнки Муниз заявил, что «достиг дна» на фоне развода23:05 • 4260 просмотра
Мег Райан впервые более чем за 8 лет появилась на публике со своим знаменитым сыномPhoto21 сентября, 22:05 • 8276 просмотра
Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун во второй раз стала мамой и показала первое фото сына с Джейком БонджовиPhoto21 сентября, 21:06 • 11400 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Хранитель
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Золото
Техника

США и Китай продвинулись в торговых переговорах и договорились об отдельном диалоге по ИИ

Киев • УНН

 • 1240 просмотра

США и Китай продвинулись в торговых переговорах и согласовали отдельный диалог по ИИ. Продление перемирия на 3–6 месяцев пока не согласовали.

США и Китай продвинулись в торговых переговорах и договорились об отдельном диалоге по ИИ

Представители США и Китая завершили второй день торговых переговоров в Нью-Йорке накануне запланированного визита китайского лидера Си Цзиньпина в Соединённые Штаты. Стороны обсуждали торговлю, инвестиции и искусственный интеллект, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Заместитель министра финансов Китая Ляо Минь заявил, что переговоры в понедельник были сосредоточены на реализации договорённостей, достигнутых сторонами накануне.

В воскресенье министр финансов США Скотт Бессент, китайский торговый представитель Ли Чэнган и вице-премьер КНР Хэ Лифэн провели полный день переговоров. Бессент назвал встречу "очень успешной", а китайская сторона заявила о "хорошей атмосфере".

США и Китай запускают диалог по вопросам ИИ

По итогам переговоров Вашингтон и Пекин договорились создать отдельный американо-китайский диалог по вопросам искусственного интеллекта. Он должен быть направлен на формирование общего понимания возможностей и угроз этой технологии.

Сэм Альтман выступит в Совете Безопасности ООН по вопросам рисков искусственного интеллекта21.09.26, 03:15 • 3978 просмотров

Одним из нерешённых вопросов остаётся продление торгового перемирия, срок действия которого истекает в ноябре. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что стороны могут продлить его ещё на 3–6 месяцев, однако окончательной договорённости пока нет.

Ожидается, что во время встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина стороны обсудят торговлю, искусственный интеллект и поставки редкоземельных материалов. В августе экспорт китайских редкоземельных магнитов в США сократился на 21% по сравнению с июлем — до 512 тонн.

Как согласовать развитие ИИ и глобальные климатические цели — Турция предложила важное соглашение перед саммитом COP3121.09.26, 19:05 • 4176 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Пекин
Дональд Трамп
Хэ Лифенг
Нью-Йорк
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты