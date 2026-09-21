Как согласовать развитие ИИ и глобальные климатические цели — Турция предложила важное соглашение перед саммитом COP31

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Турция, которая в ноябре примет климатический саммит COP31 в Анталье, в понедельник на полях Генеральной Ассамблеи ООН инициировала процесс заключения политического соглашения. Его цель — решить проблему стремительного роста спроса на энергию со стороны искусственного интеллекта (ИИ) путем обязательства стран согласовывать развитие инфраструктуры ИИ с глобальными климатическими целями, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Новая «Антальйская декларация об искусственном интеллекте» разрабатывается совместно с Международным союзом электросвязи ООН; ее проект будет обнародован накануне саммита COP31, сообщила турецкая сторона, которая будет председательствовать на этой конференции.

«Мы должны открыто обсуждать рост потребления энергии системами ИИ, и правительствам пора начать устанавливать соответствующие правила. Мы ожидаем, что компании будут обеспечивать прозрачность данных о потреблении энергии и использовать для своей деятельности чистую энергию», — заявил Мурат Курум, министр окружающей среды и урбанизации Турции, назначенный председателем COP31.

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Накануне ежегодного климатического саммита ООН Турция также официально представила свою ключевую инициативу — призыв к заключению глобального соглашения об увеличении доли электроэнергии в конечном потреблении энергии до 35% к 2035 году. Эта инициатива предусматривает меры по электрификации зданий, транспорта и промышленности.

Инициатива «35x35» направлена на то, чтобы побудить страны использовать чистую энергию и системы ее накопления, модернизировать электросети, а также поддержать развивающиеся государства в процессе отказа от ископаемого топлива.

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В настоящее время электроэнергия обеспечивает около 20% мирового спроса на энергию. Остальные потребности покрываются преимущественно за счет ископаемого топлива, а также биотоплива и отходов (на долю которых приходится около 10%).

Это добровольное соглашение также предусматривает создание глобального механизма отслеживания совместного прогресса в области электрификации.

Турция сообщила, что в рамках саммита COP один из дней будет посвящен технологиям и искусственному интеллекту. Также будет запущена инициатива по созданию «портфеля пилотных проектов в сфере чистых технологий на базе ИИ», которая объединит разработчиков технологий, промышленных партнеров и инвесторов, в частности в сферах производства автомобилей и тепловых насосов.

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