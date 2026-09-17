Король Чарльз предупредил лидеров в сфере ИИ об экзистенциальных рисках, если технология «попадёт не в те руки»

В четвер британский король Чарльз предупредил руководителей компаний, занимающихся искусственным интеллектом, об «экзистенциальных угрозах», связанных с попаданием этой технологии в руки злоумышленников, и подчеркнул необходимость внедрения надлежащих мер предосторожности, пока не стало «слишком поздно», передает УНН со ссылкой на Reuters.

«Те, кто создал эти технологии, все чаще предупреждают, что ИИ может обрести более опасные возможности — вплоть до способности лишать жизни», — заявил король, обращаясь к руководителям Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic и других компаний.

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«В этом контексте, если позволите так выразиться, существует насущная необходимость должным образом оценить экзистенциальные риски, связанные с попаданием таких технологий в руки злоумышленников и их использованием способом, который может привести к катастрофическим последствиям».

Он добавил: «Ваша задача — не просто развивать технологии, но и гарантировать, что они и впредь будут надежно служить человечеству, обществу и окружающему миру».

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