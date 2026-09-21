Як узгодити розвиток ШІ та глобальні кліматичні цілі - Туреччина запропонувала важливу угоду перед самітом COP31

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Туреччина, яка в листопаді прийматиме кліматичний саміт COP31 в Анталії, у понеділок на полях Генеральної Асамблеї ООН ініціювала процес укладання політичної угоди. Її мета — вирішити проблему стрімкого зростання попиту на енергію з боку штучного інтелекту (ШІ) шляхом зобов’язання країн узгоджувати розбудову інфраструктури ШІ з глобальними кліматичними цілями, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Нова "Анталійська декларація щодо штучного інтелекту" розробляється спільно з Міжнародним союзом електрозв’язку ООН; її проєкт буде оприлюднено напередодні саміту COP31, повідомила турецька сторона, що головуватиме на цій конференції.

"Ми повинні відкрито обговорювати зростання споживання енергії системами ШІ, і урядам час почати встановлювати відповідні правила. Ми очікуємо, що компанії забезпечуватимуть прозорість даних про споживання енергії та використовуватимуть для своєї діяльності чисту енергію", — заявив Мурат Курум, міністр навколишнього середовища та урбанізації Туреччини, призначений головою COP31.

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Напередодні щорічного кліматичного саміту ООН Туреччина також офіційно представила свою ключову ініціативу — заклик до укладання глобальної угоди про збільшення частки електроенергії у кінцевому споживанні енергії до 35% до 2035 року. Ця ініціатива передбачає заходи з електрифікації будівель, транспорту та промисловості.

Ініціатива "35x35" має на меті заохотити країни використовувати чисту енергію та системи її накопичення, модернізувати електромережі, а також підтримати держави, що розвиваються, у процесі відмови від викопного палива.

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Наразі електроенергія забезпечує близько 20% світового попиту на енергію. Решта потреб покривається переважно за рахунок викопного палива, а також біопалива та відходів (на частку яких припадає близько 10%).

Ця добровільна угода також передбачає створення глобального механізму відстеження спільного прогресу в галузі електрифікації.

Туреччина повідомила, що в рамках саміту COP один із днів буде присвячено технологіям та штучному інтелекту. Також буде запущено ініціативу зі створення "портфеля пілотних проєктів у сфері чистих технологій на базі ШІ", що об’єднає розробників технологій, промислових партнерів та інвесторів, зокрема у сферах виробництва автомобілів і теплових насосів.

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