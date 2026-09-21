Porsche становится обузой для группы Volkswagen — СМИ

Производитель автомобилей Porsche становится одной из крупнейших проблем для концерна Volkswagen и отходит в тень чешской марки Škoda. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Производитель роскошных спортивных автомобилей Porsche, который долгое время был самым надежным источником прибыли для Volkswagen, стал его крупнейшей проблемой, создав препятствие для планов реструктуризации генерального директора Оливера Блуме в крупнейшем европейском автопроизводителе - пишет издание.

Менее чем через четыре года после рекордного выхода на биржу Porsche превратился в символ проблем всего концерна: компания потеряла лидерство на некогда прибыльном китайском рынке и понесла убытки из-за дорогостоящих просчетов при переходе на электромобили.

В понедельник тысячи рабочих протестовали против сокращений на автомобильных заводах по всей Германии, и этот кризис выходит за пределы Porsche и остальной разветвленной империи Volkswagen, отражая то, как немецкий автомобильный сектор испытывает давление со стороны китайских конкурентов и американских пошлин.

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В пятницу Volkswagen опубликовал очередное предупреждение о снижении прибыли, связав его со списанием в размере 6 млрд евро по своей 75-процентной доле в Porsche — всего через несколько недель после принятия решения о масштабном сокращении рабочих мест в рамках крупнейшей реструктуризации за 89-летнюю историю группы.

Это списание, последовавшее за обесценением на сумму 2,7 млрд евро годом ранее, свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля в Volkswagen, написали аналитики Jefferies, отметив, что, по их словам, это «бесконечные неожиданности, связанные с наведением порядка».

Volkswagen объяснил списание ухудшением финансовых прогнозов по Porsche, которая в 2022 году с большой оглаской вышла на биржу в рамках одного из крупнейших IPO на континенте за последние годы.

Во внутренней записке, с которой ознакомилось агентство Reuters, генеральный директор Porsche Михаэль Лайтерс подчеркнул, что компания придерживается своей среднесрочной цели по рентабельности в диапазоне от 10% до 15%.

Однако, если смотреть в будущее, уход компании из Китая, где она сократила количество дилерских центров, и давление на ее бизнес в США из-за пошлин ставят под сомнение объемы продаж.

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Отмечается, что Porsche уже годами переживает сложные времена, и Блуме, возглавляя этот бренд спортивных автомобилей до конца 2025 года, будет руководить им в ключевой период спада, параллельно исполняя обязанности генерального директора концерна.

Напомним

Porsche представила 911 Challenge — полноценный гоночный автомобиль за $275 тысяч. Он стоит дешевле кабриолета 911 Turbo S, стартовая цена которого составляет $284 300.